Las oportunidades en el aprovechamiento de residuos sólidos

Bogotá produce 6.309 toneladas de basura por día. Tan solo 14% de esta se recicla. El relleno sanitario Doña Juana solo tiene licencia de funcionamiento hasta el año 2022 y se debe encontrar un nuevo sitio para llevar las basuras. Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 2015 solo el 38% de los rellenos sanitarios en Colombia con licencia, tenían entre 0 y 3 años, y el 26% de estos entre 3 y 10 años.



La separación en la fuente en los hogares colombianos no está desarrollada. El reciclaje recae, aún en su mayoría, en los recicladores informales, los cuales llegan a reciclar un estimado del 7% de la basura. El 60% de la basura de los hogares es orgánico, el 20% no es reciclable y el 20% sí lo es: plástico, botellas, metales, etc.



En relación a la gestión de recursos hídricos cabe resaltar que Colombia es uno de los países más ricos en dichos recursos: tenemos la segunda reserva más grande del mundo.



En el país se tiene una demanda de agua de 35.987 millones de m³, la agroindustria tiene un consumo de agua de 16.760 millones de m³ (aprox. 46% del consumo de agua del país). El 21,5% de agua es usada para la generación de electricidad. 8,5% son usadas para la ganadería y 8,3% son usados en los hogares colombianos.



En las zonas aisladas del país, el abastecimiento del agua está poco desarrollado. El 58% de la población en Colombia no tiene abastecimiento de agua potable. El 73% de la población de las zonas aisladas no tiene conexión a agua potable y el 70% no cuenta con una conexión a la canalización.



En las ciudades, el 97% tiene conexión al agua potable y el 93% cuenta con canalización. La preocupación es que gran cantidad de las aguas residuales llegan sin ser tratadas a los ríos y zonas costeras.



LAS OPORTUNIDADES



Tanto en el aprovechamiento de los residuos sólidos como en el tratamiento de aguas residuales, la industria medioambiental en Colombia se enfrenta a grandes desafíos y tienen ante sí muchas oportunidades. La empresa privada, las organizaciones gubernamentales y la academia están en constante búsqueda de procesos innovadores y nuevas tecnologías que permitan brindar soluciones a la altura de los retos medioambientales que plantea la sociedad moderna.



Y, es por esto que, por noveno año consecutivo, la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana organiza AMBIENTEC: La Feria en Tecnología Medioambiental especializada en aprovechamiento de residuos y tratamiento de aguas residuales. Este año se espera la asistencia de los más importantes profesionales involucrados en el aprovechamiento de residuos sólidos, el tratamiento de aguas y encargados de la gestión ambiental de sus organizaciones en Colombia, así como los responsables de la gestión ambiental en las empresas y en el gobierno, gerentes generales, directores, jefes y gestores de proyectos ambientales.



Los asistentes podrán disfrutar de más de 20 ponencias en temas de: gestión de residuos sólidos y líquidos, recycling, upcycling, recuperación de materias primas, tratamiento y manejo de aguas y generación de Energía (waste to Energy).



Para cumplir su objetivo de ofrecer un espacio para hacer negocios y tener un intercambio entre los empresarios del sector medio ambiental, AMBIENTEC le ofrecerá a los expositores una plataforma directa para presentar sus productos y servicios, y tendrá un espacio académico donde los visitantes podrán informarse de las nuevas tendencias de la tecnología medio ambiental que ofrecen las diferentes compañías. Este campo académico también le ofrece a los expositores la oportunidad de resaltar su presencia en la feria.



En AMBIENTEC 2017 esperamos más de 600 visitantes profesionales, 30 expositores, 4 keynotes speaker y más de 20 ponencias.



Como ingrediente especial, este año AMBIENTEC también se realizará en Medellín con el objetivo de llegar a más profesionales interesados en las tecnologías medio ambientales en la región de Antioquia.



