Listas 16 plataformas para el servicio público de transporte

La inclusión de plataformas tecnológicas al servicio público de transporte tuvo un boom importante en lo corrido del 2017.



El Ministerio de Transporte avaló a 16 de estas durante todo el año, con el fin de que presten el servicio, junto con las distintas empresas que la misma cartera tiene habilitadas.



Las plataformas avaladas son: Red Amarilla, Acar Technology, Etaxi, Farley ETC, Coopebombas, TaxisYa, Digi+ y Digitaxi, Taxi Finder, City Taxi, Taxi Web, Mi Águila, Taxi Élite, T-Driver, Me Voy y Megataxi VIP.



Detrás de estas marcas están las empresas Comunicación Tech y Transportes, Transportes Especiales Acar, Etaxi Colombia, Farley ETC, Cooperativa de Transportes Tax Coopebombas, Taxis Ya, Digimarketing, Widetech, Mobility Solutions, Eleinco, Mi Águila Group, Heinsohn Business Technology, Webnet, Processoft y Megataxi VIP.



Es importante recordar que dichas marcas entraron a participar en el servicio público de transporte, tanto para el básico como para el de lujo, pero cuya entrada en operación depende de que cumplan con ciertas funcionalidades.



Según Manuel González, director de Tránsito y Transporte del Ministerio, explicó que “la normativa que le dio vía libre a estas plataformas, que es la Resolución 2163 del 2016, no señala un límite de tiempo, lo que quiere decir que de aquí en adelante pueden seguirse presentando para aplicar”.



De igual forma, explicó que estas que ya fueron habilitadas “entrarán en operación una vez estén conectadas con las firmas habilitadas ante el Ministerio de Transporte; en el caso de que sean con taxis, las autorizan las alcaldías de cada ciudad, con lo cual las empresas pueden hacer uso de las mismas”.



Sumado a lo anterior, González reiteró que “se trata de herramientas digitales para que el usuario tenga un servicio cómodo y bueno, de modo que cuando hablamos de habilitada, nos referimos a que tienen aval para operar para la prestación de servicio individual”.



Es importante recordar que estas empresas solo pueden trabajar en conjunto con firmas prestadoras que tienen luz verde por parte del Ministerio de Transporte, lo que saca de tajo a plataformas como Uber, que es considerada como plataforma, mas no como prestadora de transporte público.



“La idea es que los transportadores presten mejor servicio, entonces abrimos la puerta para que haya beneficio al usuario y un estímulo al conductor, si tiene un vehículo de mejores prestaciones”, concluyó.