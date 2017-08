Las propuestas económicas de los aspirantes a la Presidencia

Los precandidatos a la presidencia de la República para el periodo 2014 - 2018 expusieron sus propuestas económicas para el país en el marco de la 73.ª asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que se lleva a cabo en Cartagena.



A continuación, un resumen de las prioridades de los candidatos.



Humberto de la Calle



El candidato, quien fue el jefe negociador del Gobierno del acuerdo de paz con las Farc, aseguró que cree en el marco macroeconómico de Colombia como una tradición de manejo responsable de la economía.



Señaló que el presupuesto de la Nación debe distribuirse no por ministerios sino por programas para agrupar proyectos e innovar. Además, prometió bajar tributos a las empresas ya que hay una proliferación de impuestos que "hay que ordenar".



Iván Duque



El precandidato del Centro Democrático criticó al Gobierno por el exceso de trámites y de ventanillas, afirmando que el empresariado colombiano es prisionero de la burocracia.



Propuso una reducción en las tarifas impositivas para los empresarios, acabar con la renta presuntiva, generación de incentivos para la creación de empleo formal, creación la ventanilla única de comercio y una agenda de transformación productiva.



Sergio Fajardo



El hasta ahora candidato independiente aseguró que se necesitan reglas claras para recuperar la confianza en la economía y planteó su determinación para recuperar el campo colombiano.



Juan Manuel Galán



El precandidato liberal cree que la prioridad será insertar a Colombia en las cadenas de valor al mismo tiempo que criticó que haya tantas exenciones tributarias, las que calculó en 30 billones de pesos por año.



Clara López



La exministra de trabajo, que aspira a formar una coalición de centroizquierda, dijo que el próximo gobierno debe hacer una reactivación económica con planificación estratégica a largo plazo.



Se declaró defensora de 'un Estado fuerte' que impulse la competencia y la productividad. Dejó claro que no se necesitan más reforma tributarias, pero que "tampoco se pueden bajar los impuestos".



Claudia López



La precandidata presidencial de los 'verdes' aseveró que primero que todo el país debe mejorar en seguridad, y que su principal misión será generar más equidad y luchar contra la corrupción.



La impulsora de la consulta anticorrupción explicó que bajo este flagelo la economía colombiana no es viable. “En el mar de corrupción que está Colombia hoy, con cincuenta billones que nos roban al año un par de vivos entre contratistas y políticos, la economía colombiana no es viable”, afirmó la congresista.



La senadora pidió trabajar por “los diez millones de colombianos” que están viviendo en “la Colombia del siglo XIX”, que, afirmó ella, “no tiene Estado” ni agua, “ni bienes públicos”.



Rafael Nieto



El precandidato uribista dijo que el camino para Colombia no es el socialismo, sino el capitalismo popular e incluyente, por lo que hay que impulsar la empresa libre y el emprendimiento.



De llegar a la presidencia, haría una simplificación tributaria, bajaría los impuestos (incluido el IVA), porque a su juicio el costo de impuestos en Colombia es excesivo. También insistió en cerrarle la puerta a los lavados de activos y desmontar los cultivos ilícitos.



Gustavo Petro



El exalcalde de Bogotá afirmó que si se produce un éxodo grande de venezolanos hacia Colombia "esto podría impactar el mercado de los salarios, porque muchos venezolanos estarían dispuestos a trabajar por un menor ingreso y que eso sería un obstáculo para la industrialización en Colombia".



Juan Carlos Pinzón



El reciente embajador en Washington deploró que el país, en el último año, haya caído en todos los índices. "No podemos crear un régimen que impida el desarrollo ni se pueden cambiar de manera sorpresiva las reglas del juego", dijo.



Marta Lucía Ramírez



La precandidata por el partido conservador opinó que es "irresponsable" que se cambien las políticas públicas por el solo hecho de que cambie un gobierno. La dirigente conservadora aseguró que hay que eliminar la anarquía de las consultas populares que afectan la infraestructura y los proyectos minero-energéticos.



Jorge Enrique Robledo



El candidato del Polo Democrático dijo que de llegar a la presidencia de la República no permitirá que la economía sea de grandes monopolios pero que no se opone a las grandes empresas. Afirmó, además, que hay que salir de la renta petrolera como prioridad y mirar hacia un modelo agroindustrial. También propuso fortalecer la banca pública, porque a su juicio la banca privada no responde.



Carlos Holmes Trujillo



El precandidato uribista dijo que si es Presidente de la República tendrá una meta de crecimiento del 7 por ciento. Cree que todo el sector privado tiene que concertar y ser muy activo para lograr esta meta de crecimiento.