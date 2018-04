Las propuestas económicas de los candidatos presidenciales para el Eje Cafetero

Este miércoles estaba prevista la realización de un debate con los candidatos presidenciales en el Centro de Convenciones Teatro Los Fundadores, en Manizales. Sin embargo, por manifestaciones en las afueras del teatro se determinó que no se tenían las suficientes garantías de seguridad para su realización y por lo tanto fue cancelado. Como alternativa, horas más tarde, en un auditorio del que no se reveló su ubicación, se realizó un conversatorio con los candidatos, moderado por el director del diario La Patria, Nicolás Restrepo.



Ya en el desarrollo del conversatorio, la actual coyuntura del café fue uno de los primeros temas en ser abordado.



El candidato Germán Vargas Lleras aseguró que en su gobierno se renovarían 400.000 hectáreas cafeteras, 100.000 por año. En materia de precio afirmó que no solo hay que pensar en un precio de sostenimiento para el café, sino también abordar otras herramientas como las coberturas del precio internacional del grano.



Por su parte el candidato Iván Duque aseguró que al caficultor hay que asegurarle un precio mínimo ya, y crear el fondo de estabilización de precios, lo que calificó como una “añoranza del sector cafetero colombiano”.



El candidato Gustavo Petro indicó que no es solo hablar del precio de sustentación sino de otros temas, como la deuda social del Estado con los que produjeron café en el siglo XX, los caficultores de la tercera edad que hoy no tienen pensión. Petro aseguró que de 3,40 dólares que vale la libra de café en el exterior, el caficultor recibe 25 centavos de dólar, prueba de la inequidad del mercado y de la ineficiencia del Gobierno y de la Federación de Cafeteros al dejar la ganancia del café en la intermediación.



En este aspecto Humberto de la Calle, oriundo del departamento de Caldas, también se mostró de acuerdo con el fondo de sustentación del precio del café. Para impulsar el desarrollo del grano propone un programa agresivo de renovación de cafetales, así como el fortalecimiento de Cenicafé.



En materia de infraestructura, De la Calle afirma que sus 4G van a ser las vías terciarias, necesarias para sacar la producción cafetera con mayor eficiencia a los centros de acopio y distribución. Frente al Aeropuerto del Café se comprometió a sacarlo adelante. “Llevamos más de 40 años en esto. Hay que hacerlo ya (…) Hay unos problemas que arreglar. Temas de corrupción que hay que terminar ya para sacarlo adelante”, señaló. También afirmó que adelantaría un proyecto multimodal que incluya la navegabilidad del Río Magdalena, una carretera que conecte al río con el Cauca y con Urabá por la parte más baja de la cordillera y también se pensaría en el puerto de Tribugá.



En este aspecto Petro fue claro en señalar que el aeropuerto no sería la prioridad, pues el eje de la infraestructura cafetera en su gobierno sería el ferrocarril ligado a las vías terciarias. “Los costos de transporte del café se disminuyen en trenes eléctricos, no en camiones por las 4G de Vargas Lleras” afirmó el candidato.



Duque por su parte puso el Aeropuerto del Café como un proyecto prioritario por su importancia para el desarrollo del turismo y del Eje Cafetero de manera integral. Aseguró que esta terminal aérea puede complementar el funcionamiento de los otros aeropuertos de la región. Asimismo indicó que el puerto de Tribugá será estratégico para aumentar las exportaciones no tradicionales del Eje, al igual que el desarrollo de varios corredores viales que deben adelantarse para conectar al departamento con el oriente, occidente y norte del país.



Para la infraestructura del denominado Triángulo del Café, Vargas Lleras destacó la importancia dela red de vías terciarias para aumentar la competitividad. Se comprometió a avanzar 20 kilómetros en estas vías dentro de la jurisdicción de cada municipio. Agregó que como ministro puso en marcha la construcción de la concesión Pacífico 3, de la que hoy se entregó una de sus unidades, destacando que facilitará la conectividad entre La Dorada y La Virginia, permitiendo viajar de Manizales a Medellín en dos horas. Propone también la construcción de la Transversal de Caldas, para comunicar a Manizales con La Dorada y de la doble calzada La Virginia – Cerritos. Finalmente también se comprometió a sacar adelante el Aeropuerto del Café.