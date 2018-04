Las propuestas en salud de Iván Duque

1. Enfocaremos la salud principalmente en la prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y actuaremos para reducir la peligrosa expansión de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en todo el país.



2. La sostenibilidad del sistema depende de todos. Formalizar el trabajo significa que todos contribuimos al sistema de salud de manera más transparente, y así solo los más vulnerables deben depender de los subsidios.

3. Todo el sistema de salud (EPS, IPS y agentes gubernamentales) estará en línea y será coordinado y evaluado mediante el uso de Big Data. Así evitaremos abusos anticipadamente y propondremos soluciones según observaciones en tiempo real.



4. Las EPS tendrán que reducir la deuda de más de 90 días con prestadores del servicio. En adelante los pagos atrasados no justificados que se comprueben entrarán en la categoría de morosidad y el control de la Supersalud.



5. La administración hospitalaria estará en manos de profesionales serios, escogidos por méritos y evaluados con regularidad.



6. Las historias clínicas serán cien por ciento digitales y estarán al alcance de los profesionales.



7. Los sistemas digitales de comparación serán la base para la evaluación del precio justo de los medicamentos, en tiempo real, con transparencia y correcciones automáticas, en favor del usuario.



8. La integración vertical será revisada con lupa para castigar abusos. Y se establecerán sistemas de remuneración a las EPS para que no solo dependan del número de afiliados.



9. Desarrollaremos una agenda de buenos hábitos en salud que prevengan el sobrepeso y la obesidad en la población, principalmente en niños y adolescentes. El enfoque en esta materia será multidimensional y propenderá por educar consumidores e identificar mecanismos disuasivos que beneficien a la población.



10. Adelantaremos una reforma pensional que se concentre en la equidad para focalizar los subsidios en los más vulnerables, eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual.

Nuestra propuesta incluye el mantenimiento de la pensión de sobrevivientes, esta continuará para que los familiares inmediatos no queden desamparados.



11. Daremos vida al Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado para prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles.