Las razones por las que el Bitcoin sufrió su peor caída esta semana

El Bitcoin cayó hasta un 19 por ciento, lo que coloca a la moneda digital rumbo a su peor semana desde enero de 2015, al tiempo que aumenta la volatilidad tras un alza récord en el precio.



(Lea: Bitcoin: Tendencia u oportunidad)



Después de tocar casi los 3.000 dólares el lunes, la criptomoneda bajó hasta 2.076,16 dólares en las operaciones intradia. Sin embargo, no es la única moneda que está cayendo.



(Lea: Bitcoin roza la barrera de los 3.000 dólares ¿Vale la pena invertir?)



La caída coincide con un retroceso en las acciones tecnológicas que comenzó después de que un informe de Goldman Sachs Group Inc. advirtió que la baja volatilidad en las mayores acciones tecnológicas puede estar cegando a los inversionistas ante riesgos como los ciclos y la regulación.



(Lea: Mercados chinos vuelven a permitir el retiro de Bitcoins)



Uno de los analistas técnicos de Goldman Sachs, Sheba Jafari, también envió una nota a principios de esta semana diciendo que el bitcoin estaba a punto de una reversión.



Los analistas de Morgan Stanley escribieron en un informe el miércoles que la criptomoneda necesita la aceptación y la regulación del gobierno para seguir subiendo.



Muchos de los primos de bitcoin, como ripple, NEM y monero, también han tenido problemas en la última semana, mientras que el precio de Ethereum -la segunda mayor criptomoneda- ha subido 20 por ciento al tiempo que los inversionistas especulan si puede llegar al primer lugar.



La debilidad en el precio del bitcoin también comenzó después de que el mercado digital Coinbase experimentó una interrupción el lunes debido al alto volumen de operaciones.



La interrupción prosiguió a una serie de problemas recientes de desempeño que han frustrado a los usuarios. Coinbase dijo en su sitio web que está investigando los problemas con los tiempos de carga, y que los clientes "quizá no puedan cargar o iniciar sesión en el sitio web durante este tiempo".



Otro mercado, Bitfinex, tuiteó el martes que estaba bajo ataque DDoS, planteando dudas sobre la seguridad de usar criptomonedas.



El año pasado, hackers robaron 65 millones de dólares de Bitfinex. Los seguidores del Bitcoin han apuntado a muchos otros factores que pueden estar contribuyendo al mal desempeño de esta semana, como el alza en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.



"La caída coincidió con el cierre de millones de dólares en posiciones largas en OKCoin, uno de los principales mercados apalancados de bitcoin, un desarrollo que probablemente exacerbo la caída", escribió CoinDesk, empresa de investigación de criptomonedas en un artículo del 12 de junio.