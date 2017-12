Las regiones con más dinamismo en comercio exterior

Las regiones del país con mayor dinamismo y participación en el comercio exterior son Bogotá y Antioquia, por lo que aproximadamente dos tercios de las importaciones (62,9%) llegan a estos lugares, y en cuanto a exportaciones, cerca de un tercio (28,4%) salen de estos destinos.



Esto, según cifras del Dane para el periodo de enero a octubre de este año.

Asimismo, el 47,9% del valor CIF de las importaciones registradas entre enero y octubre de 2017 se concentró en Bogotá, D.C., 15% en Antioquia, 8,6% en Cundinamarca, 8,4% en Valle del Cauca, y el restante 20,1% en los demás departamentos.



En este mismo lapso, las importaciones con destino a Bogotá D.C. presentaron un alza de 3,5%; Antioquia 6% y Bolívar 11,6%, contribuyendo conjuntamente con 3,3 puntos porcentuales a la variación total de las importaciones (4,8%).



Esta alza se explica principalmente por el aumento de las importaciones de gasolina para motores y otros aceites ligeros (27,1%) hacia Bogotá D.C., aviones de más de 15.000 kg (163,8%) a Antioquia y por las importaciones de tubos caños y perfiles (185,1%) a Bolívar.



Por otro lado, de acuerdo con las declaraciones de exportación presentadas ante la Dian en lo corrido del año hasta octubre de 2017, las ventas de productos señaladas con origen en el departamento de Antioquia representaron el 18,3% de las exportaciones totales sin petróleo y sus derivados; seguido de Cesar 15,6%, Bogotá D.C. 10,2%, La Guajira 9,5%, Valle del Cauca 7,4%, Cundinamarca 6,9% y Bolívar 5,9%.



En lo corrido del año hasta octubre de 2017, las exportaciones sin incluir petróleo y sus derivados aumentaron 20,5%, al pasar de US$16.741,8 millones FOB en 2016 a US$20.177,5 millones FOB en el 2017. Por departamento de origen, los mayores aportes a esta variación lo registraron Cesar, La Guajira, Antioquia y Cundinamarca, con una contribución conjunta de 13,1 puntos porcentuales. El aumento que se presentó en las ventas externas de Cesar (42,3%) se explicó principalmente por el crecimiento en las exportaciones de otras variedades de hulla (42,9%).



El crecimiento en las exportaciones de La Guajira (62,8%) se originó principalmente por el aumento en las ventas externas de otras variedades de hulla (64,5%). El alza de 7,9% en las ventas externas originarias de Antioquia se explicó principalmente por el crecimiento en las exportaciones de oro no monetario (10,7%) que contribuyó con 2,8 puntos porcentuales a dicha variación.