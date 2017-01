Las remesas tuvieron un comportamiento destacado durante el 2016. No solo recuperaron los niveles que traían antes de la crisis del 2008, sino que además superaron una marca histórica.



Las cifras más recientes del Banco de la República muestran que el año pasado las transferencias de los trabajadores colombianos en el exterior sumaron 4.857,1 millones de dólares, que representan un crecimiento anual de 4,7 por ciento.



(Lea: Dólar caro: por ahora, solo ganan los que reciben remesas).



Este monto se convierte en el más alto registrado hasta ahora, superando el del 2008, 4.784,9 millones de dólares, valor que en los años siguientes tuvo una baja importante por la crisis financiera internacional, que afectó fuertemente a Estados Unidos, y posteriormente por el frenazo económico de Europa y la complicada situación de Venezuela.



Pero aparte de que entraron más dólares, ese dinero rindió mucho más. Vistos los ingresos de remesas en pesos, la cifra no es nada despreciable, y también es un máximo histórico.



Tomando en cuenta la tasa de cambio promedio del año pasado (3.053 pesos), al país entraron 14,8 billones de pesos, un 16 por ciento más que en el 2015, año que también fue bueno en este aspecto.



Aunque los detalles sobre el origen y el destino por región de las remesas todavía no se conocen para la totalidad del año, la realidad es que los datos que ya tiene el Emisor hasta septiembre dan una idea.



Estados Unidos es, de lejos, la principal fuente de estos recursos, con el 45,7 por ciento del total, seguido por España, con 18,6 por ciento. Panamá, Chile, Reino Unido y Ecuador, se reparten un 15 por ciento.



De todas formas, en las cifras del Banrepública aparecen al menos otros 27 países que envían remesas a Colombia. No obstante, se destaca la pérdida de terreno de Venezuela, como consecuencia de sus dificultades económicas.



En cuanto a los receptores, al Valle ingresó el 29 por ciento de los recursos, el 18 por ciento fue para Antioquia y un 16 por ciento fue para Cundinamarca.



IMPACTO REGIONAL DE LOS RECURSOS



Un estudio reciente realizado por la sucursal Cartagena del Banrepública dice que si bien solo el 2,5% de los hogares del país recibe remesas, hay regiones en las cuales estos recursos tienen un impacto significativo, al punto de que en Risaralda casi el 12% de las familias cuenta con estos recursos como parte de su ingreso. Señala además que EE. UU. es el país de mayor impacto en monto y dispersión geográfica, aunque se siente principalmente en Antioquia, el Eje Cafetero y Valle. Estas zonas también son el foco principal de las remesas desde España, mientras que el impacto de las de Venezuela se concentra en el Caribe y Norte de Santander.