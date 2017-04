ACM le pide a AngloGold hacer el esfuerzo de seguir con proyecto La Colosa

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), le dijo a Portafolio.co que la minera AngloGold Ashanti debería de hacer el esfuerzo de permanecer en la región, después de que la compañía anunciara ayer la suspensión del proyecto de oro La Colosa, en el municipio de Cajamarca.



Ángel explica que jurídicamente una consulta popular no es un mecanismo que lleve a una crisis de esta clase y tiene una acción limitada que se traduce en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



El dirigente gremial dio a conocer que actualmente hay en proceso o intención de realizar unas 38 consultas populares en el país con diferentes proyectos, no solo mineros y petroleros sino de infraestructura vial y eléctrica, con el “camino tortuoso por recorrer que cada municipio lo interprete a su manera”.



Explica que todo se debe a la falta de certeza jurídica que determine las competencias de las entidades territoriales, las cortes y el Gobierno central. “Hace falta una ley que dé claridad sobre el suelo y el subsuelo, en la que se deje claro cuáles son las competencias de unos y otros”, enfatiza.



Además, según su opinión, la consulta popular tuvo un efecto a futuro, “pues el Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas, por lo que el proyecto La Colosa debe continuar”.



Ángel anuncia que la ACM seguirá al ‘frente del cañón’ en esta lucha jurídica que no es clara para defender a un sector que le ha dejado al país millones de pesos en impuestos y regalías en las últimas décadas.



La decisión de suspender el proyecto de oro La Colosa fue tomada por AngloGold Ashanti un mes después de que la comunidad del municipio de Cajamarca (Tolima), en donde se encuentra ubicada, votara con una amplia mayoría del 97% de no autorizar proyectos mineros en su territorio.



La minera asegura haber invertido casi un billón de pesos en los 14 años en que ha adelantado el proceso de exploración.