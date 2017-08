‘Hasta 80.000 toneladas de leche podrían exportarse’

A finales de este mes o principios de septiembre el Ministerio de Agricultura firmaría la resolución para asegurar precios competitivos para venta de leche con fines de exportación, según informó el gremio Democracia Ganadera (Demogán).



“En el país no hay exportaciones regulares de leche. Con esta propuesta de Minagricultura, en el momento en que los lecheros sepan que se les compra siempre el producto, sin importar cómo esté el mercado nacional, van a aumentar su producción”, argumentó Roberto Ramírez, director de Demogán.



Ramírez aseguró que los pequeños productores aún no han entendido la fórmula que se propone. “Hoy en día el precio internacional de compra de una tonelada de leche en polvo está en unos US$3.200. Con lo enunciado por el ministerio, hoy los pequeños ganaderos podrían vender sus excedentes a $894 por litro de leche”, explicó.



Según las cuentas de Demogán, en solo el primer año de entrada en vigencia de la resolución se podrían exportar unas 20.000 toneladas, que representarían una facturación de US$44 millones, de acuerdo con precio internacional actual. “Pienso que las exportaciones pueden duplicarse año tras año, hasta llegar a unas 80.000 toneladas”, puntualizó el directivo.



Esto en valor podrían llegar a US$256 millones, teniendo en cuenta el precio vigente internacional.



Según ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, son 19 países a los que se puede exportar leche. Se destacan México, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Canadá, Argelia, Cuba, Egipto, Senegal, Venezuela, Medio Oriente y Chile, entre otros destinos.



Una ventaja competitiva más de realizar ventas regulares al exterior sería una posible diversificación de los productos a base de leche, según Demogán.



“Hay chances de poder venderle al mundo hasta leche isotónica, que sería como una especie de Gatorade, pero con base láctea”, especificó Ramírez. Asimismo, el gremio ahondó sobre el hecho de que al país se importan cerca de 16.000 toneladas al año y con la resolución ya no habría necesidad de ir a buscar la leche al exterior.