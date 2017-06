Los colombianos no dejan de tomar leche

La leche se posiciona como una de las bebidas más consumidas por los colombianos, así lo asegura un estudio realizado por Kantar Worldpanel, en el que se investigó cuáles eran las marcas preferidas por los colombianos.



(Lea: Fuerte controversia por actividad lechera)



Entre el top cinco de esta investigación aparecen dos marcas productoras y comercializadoras de leche: Alquería y Colanta.



(Lea: ‘Colanta no irá por el fondo parafiscal’: Sergio González)



Este hecho se debe a que “son las que tienen mayor penetración en los hogares. En Colombia hay un hábito muy fuerte de consumo de leche líquida y por eso esta categoría tiene una alta penetración. Con estas marcas en particular lo que sucede es que son tradicionales y locales”, explicó, Katya López, account manager de Kantar Worldpanel.



(Lea: Leche: los gremios rechazan posible cambio en el precio)



Junto con esto, el comportamiento del consumo de leche en el país, pese a que hubo una disminución en la frecuencia de compra de esta bebida, el incremento en el volumen hizo que hubiera estabilidad en el sector.



En el 2016 la caída en la producción fue de 4%, mientras que de abril de 2016 a marzo de 2017, la baja fue tan solo del 0,8%.



Ante esto López resaltó que el incremento en el volumen de compra, que no ocurrió el año pasado, fue el factor que marcó la diferencia. De acuerdo con el estudio de 100 visitas al punto de venta por leche que hacían los colombianos, hoy solo hacen 92, pero en cada una de las visitas compran más.



Con relación al tipo de leche que compran los colombianos, la leche entera continúa siendo la más importante, con un 59,4% de volumen. Sin embargo, para este periodo tuvo una disminución del 0,7%.



“Esta caída no solo la está dando la disminución en la frecuencia sino también el hecho de que algunos hogares la están dejando de comprar, es por eso que su disminución en el volumen es mayor que el de la categoría total”, aseguró López.



LAS MARCAS PROPIAS GANAN RELEVANCIA



La investigación dio como resultado que seis de cada 10 hogares colombianos están comprando esta bebida de marcas propias de las cadenas de supermercados.



En un promedio de cada 20 días, los ciudadanos gastan en promedio 10.700 pesos por compra. Junto con esto, en las cadenas, la marca propia dentro de lácteos tiene mayor peso que en otras canastas.



“Pasa que estas marcas no solo están logrando que la gente las compre sino que además consiguen repetición”, explica López.



Sin embargo, una de las conclusiones de este apartado, es que no es un incremento de valor. Lo que está pasando es que la gente cambia constantemente de marca por razones económicas por lo que no hay una dinamización de la categoría.