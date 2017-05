Leve baja en la inflación le mete presión al Emisor

La reunión de política monetaria de mayo en el Banco de la República se perfila desde ya como una de las que mayor debate tendrá. Si bien las decisiones que está adoptando el Emisor están pensadas para que la inflación al cierre del otro año esté en su rango objetivo; los dos miembros que el mes pasado se opusieron a bajar las tasas en 50 puntos básicos contarán ahora con más argumentos para moderar los recortes luego de que en abril la inflación de 12 meses solamente bajara al 4,66% desde el 4,69%.



Y es que el optimismo de quienes votaron por reducir los tipos en 50 puntos estaba sustentado en la rapidez con la que los precios venían descendiendo desde agosto del 2016, pero sobretodo por el bajón que registraron entre diciembre y marzo; periodo en el cual se redujo del 5,75% hasta 4,69%.



Eso sí, hay que señalar que los precios en abril tuvieron varios factores que elevaron los precios en dos de los grupos con mayor peso en el indicador. El primero de ellos, es el hecho de que durante el mes el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó un incremento en la tarifa del pasaje de Transmilenio, el cual subió en $200; esto cobra relevancia dado que este grupo representa el 15,19% del IPC total.



Caso similar se registró en el grupo de vivienda, el cual le aportó 20 puntos básicos a la variación total del mes (0,47%).



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció que en los productos regulados (servicios públicos, transporte urbano-intermunicipal y gasolina) hay ítems que están jalonando al alza los precios, por lo cual anunció que convocará a la Comisión de Regulación para buscar los mecanismos que permitan corregir el tema.



El ministro agregó que “los precios de los servicios regulados evitaron que la inflación pudiera tener mejores resultados, tenemos que analizar con quienes regulan sus precios, qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo, porque tenemos que proteger el bolsillo de todos los colombianos”.



Y concluyó que “no tiene razón de ser que las tarifas de transporte público hayan subido tanto. Sí ya la economía nos está dando buenos resultados porque los alimentos están bajando, no puede ser posible que ahora por cuenta de la falta de regulación tengamos más inflación”.



Y es que las preocupaciones del titular de la cartera de Hacienda están bien fundamentadas. Este grupo de productos fue el que más aumentó en abril, con 1,48%; mientras que la inflación sin alimentos creció 0,62%; la de transables, 0,32%; y la de no transables, 0,41%.



Pero resulta que esto no fue algo exclusivo del mes pasado. Si se mira las variaciones en los últimos 12 meses, el IPC de regulados es el único que se mantiene por encima del 6%, concretamente en el 6,75%; en tanto que los demás oscilan entre el 5,22% y 5,60%.



Como punto positivo para el desempeño de la inflación se destaca que los alimentos, que representan el 28% del IPC, continúan reduciéndose en comparación con el comportamiento que tuvieron durante el 2016, durante la ocurrencia del fenómeno de ‘El Niño’. En este abril se incrementaron 0,13%, mientras que en el del 2016 el ascenso en sus precios fue del 1,26%.



LOS QUE MÁS SUBIERON



El aumento del bus, 4,67% fue el que más pesó en la variación mensual. Sin embargo, la energía eléctrica hizo un aporte de 9 puntos básicos al reportar un incremento del 2,67% en sus precios.



Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo subieron 2,24% y le sumaron 6 puntos base al IPC mensual. Los arriendos, tanto efectivo como imputado, tuvieron variaciones del 0,50% y 0,44% respectivamente y en conjunto le adicionaron 9 puntos porcentuales a la inflación mensual.



Sin duda que estos datos serán contemplados por el Emisor el próximo 26 de mayo, cuando tengan que tomar nuevas decisiones sobre la tasa repo. Además, esta será la primera reunión del año que contará con la totalidad de los integrantes de la autoridad monetaria, ya que a mediados de este mes se espera que se posesione José Antonio Ocampo, nombrado por el presidente Juan Manuel Santos como reemplazo del César Vallejo, quien salió de la junta en febrero pasado.