Leve recuperación del crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe

La Organización de Naciones Unidas, por medio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha revisado, a fines de abril de 2017, su perspectiva de crecimiento económico regional. Se espera, según esta organización, que la región crezca un 1,1 por ciento, cifra con la cual también se estaría coincidiendo con estimaciones de otros organismos, tal el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Existen desde luego, matices o valores que se tornan diferentes al estudiar las diferentes sub-regiones. De esa manera, es posible advertir que América del Sur crecerá un leve 0.6 por ciento. En esto influye la composición de su canasta exportable, la que en general se compone de productos que tienen muy poco valor agregado, se basan en materias primas, tales como petróleo y minerales.



Para Sur-América, no obstante, influye el relativo repunte que está teniendo la demanda que estos productos estarían teniendo respecto a precios internacionales de 2016. No obstante, no es muy generalizada la esperanza que se tiene en cuanto a que los precios de materias primas vuelvan a las cotizaciones que se alcanzaron hace 10 años.



Centroamérica, entretanto, se espera que pueda crecer un 3.6 por ciento. En esto influiría, como es normal, el crecimiento que se espera pueda tener la economía de Estados Unidos, que se constituye en el mercado natural de la región.



En todo caso, existen países en la región que muestran condiciones lamentables en función de la existencia de pobreza extrema y no extrema, desempleo y evidentes niveles de inequidad. Al respecto véanse los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.



La región del Caribe mostraría datos de crecimiento cercanos al 1.4 por ciento. Algo que en general luce insuficiente para contrarrestar los niveles asimétricos en la distribución del ingreso.



En general, y como ha sido reiterativo, el crecimiento de la región se manifiesta estancado. Estamos de manera recurrente, lejos de los niveles de 4.5 o 5 por ciento que permitirían ir ampliando la demanda agregada de los mercados internos y con ello, tener crecimientos incluyentes, mercados inclusivos, a la vez que mecanismos económicos sostenibles en la productividad y sustentables en lo ecológico.



Giovanni E. Reyes, Ph.D.

Director de la Maestría en Dirección

de la Universidad del Rosario.

Especial para Portafolio