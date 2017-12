Ley para poner orden a las libranzas está a dos pasos de entrar a regir

El mismo 16 de marzo, cuando retorne el Congreso a sus sesiones ordinarias, el proyecto que reglamentará el funcionamiento de los créditos de libranza en el país comenzaría a transitar los últimos pasos que le faltan para convertirse en ley, según anunció ayer el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.



(Lea: Afectados de Estraval empezarían a recibir recursos en el primer semestre de 2018)

Se trata de la conciliación de los textos que fueron aprobados en la Cámara y el Senado en el anterior periodo de sesiones y que no tendría mayores inconvenientes, porque la diferencia es mínima, y con eso pasaría a la sanción presidencial.



Esta norma se empezó a tramitar debido a los malos manejos que fueron descubiertos, por los cuales hay una suma billonaria en riesgo y miles de víctimas en vilo.



(Lea: $19.666 millones perdió el Banco Agrario en contrato con Estraval)



Si el trámite prospera, solo podrán dedicarse a la comercialización de títulos de deuda las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.



(Lea: Rastrean más bienes de los cerebros del descalabro de las libranzas)



Además, cualquier sociedad o cooperativa que quiera vender su cartera de libranzas a un tercero no la podrá ofrecer directamente, sino conformar una fiducia y, antes de salir al mercado ella constatará el lleno de requisitos como verificar que, efectivamente, exista la cartera y que se haya originado legalmente.



Para evitar o mitigar el riesgo de duplicación de los pagarés, el Runeol (Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas) no solo contendrá las firmas autorizadas de ese campo, sino que registrará las libranzas.



Adicionalmente, existiría un registro electrónico al que cualquiera tendría acceso y evitaría que haya créditos duplicados.



“La emisión no tiene problemas; esta consiste en que se expide un pagaré y se le dice al empleador que descuente mensualmente una parte del sueldo hasta cubrir el pago. El lío es cuando este documento comienza a circular y se negocia con B, C y D. Esta comercialización es la que quedaría restringida”, explicó Reyes.



NIEGAN EXCLUSIONES



En la actualidad hay por lo menos una decena de firmas de libranzas intervenidas o en liquidación.



La más emblemática es Estrategia en Valores S.A.S. (Estraval). Con respecto a ella, Reyes informó que, en el primer semestre del 2018, el liquidador comenzará el reparto de recursos que se vayan recuperando. Acá, la defraudación supera los $500.000 millones.



En una audiencia realizada entre lunes y miércoles de esta semana, el juez del caso les negó las solicitudes de exclusión de bienes a ocho personas presuntamente comprometidas en la captación ilegal de dinero, entre ellos los considerados cerebros de la misma, César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas. Por lo tanto, sus bienes continuarán embargados.



Según Reyes, en la diligencia, el abogado de Bastidas aceptó que sí hubo irregularidades y que hasta se triplicaron pagarés, pero adujo que su cliente no sabía, y esta declaración incluso podría ser tomada como confesión en la instancia penal.