Las declaraciones del presidente de Fenalco, Guillermo Botero, sobre la posible desigualdad en la que estarían las mujeres a la hora de aspirar a un empleo en el que compitan con hombres, luego de la aprobación de la medida que amplía a 18 las semanas de la licencia de maternidad, puso de nuevo el tema sobre la mesa y revivió la polémica sobre equidad de género en el país.



Y una de las primeras en reaccionar fue la ministra del Trabajo, Clara López, quien admitió que esos casos se pueden presentar ante esa clase de normas, pero aseguró que la mejor manera para hacerle frente es a través de la pedagogía y que lo que se debe tener en cuenta son los beneficios para la sociedad.



Expertos en el área de recursos humanos explican que sí reconocían algunas implicaciones directas para las empresas.



Miguel Ángel Nieto, gerente de la firma Human Factor Consulting, señaló que el incremento en el periodo de la licencia de maternidad llevaba a que las compañías tuvieran que "preparar y capacitar con anticipación a más personas o que esas funciones sean repartidas en algunas posiciones, según los cargos, con lo que también se puede generar mayor carga laboral para otros empleados".



Sin embargo, aunque sostuvo que al comienzo los empresarios no eran muy partidarios de la iniciativa, afirmó que hoy la ven de una manera muy diferente y positiva, "pensando en el bienestar no solamente del niño sino de la madre, para que pueda compartir más tiempo con él".



En eso coincidió el presidente de la Bolsa Mercantil y expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, para quien en este momento lo que se debería hacer es una campaña de sensibilización para que los empresarios, los empleadores y el Gobierno entiendan que la maternidad es una responsabilidad de las parejas de todos, es decir que no es solamente de la mujer.



Para él, la propuesta debe ser apoyada, socializada, implementada y se le debe mirar como parte de lo que significa construir un país entre todos "y sin distinción de que son las mujeres las que tienen los niños, sino que es parte de una familia y de lo que se debe seguir hacia adelante".



"Puede que desde el punto de vista económico implique reprogramar muchas actividades, pero esto no se debe prestar para medidas discriminatorias al momento de contratar personal, sino que antes se debe convertir en una solución para que tengamos familias que son más productivas, en el sentido de que esa formación inicial es la base del crecimiento y desarrollo de los jóvenes", agregaba el líder gremial.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS