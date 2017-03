Listo el decreto que le da vía libre a la reforma al Sisbén

El 5 de diciembre del año pasado el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la reforma al Sisbén con el fin de lograr que el sistema arroje puntajes más justos para las familias más necesitadas, así como castigar tanto a funcionarios como a ciudadanos que mientan para recibir subsidios que no necesitan.



“Con la reforma buscamos que el Sisbén refleje mayor justicia social para que los subsidios del Estado lleguen a quien de verdad los necesita y no a quienes hacen trampa para acceder a ellos”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz.



(Lea: Municipios depuraron la información de 240 mil ciudadanos afiliados al Sisbén).



Con el fin de darle vida a la reforma y que los objetivos planteados por esta sean más fáciles de lograr, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó este viernes un decreto que esclarece cuatro puntos esenciales para que dicha reforma se haga realidad.



Buscando mayor transparencia para los ciudadanos, el decreto unifica las definiciones relacionadas con el sistema para asegurar un lenguaje común y claro en su implementación. También aclara las actividades de los diferentes niveles de gobierno en la administración de la base de datos.



El Director del DNP resaltó la importancia de este segundo punto, pues determina las actividades que en relación con la operación del Sisbén deben desarrollar el Departamento Nacional de Planeación, las gobernaciones, los municipios y distritos.



“Con el decreto se hacen explícitas las responsabilidades de cada nivel de gobierno, a diferencia de la normatividad anterior en la cual no era claro el rol de algunos actores como los coordinadores departamentales”, explicó el director del DNP.



Un tercer punto del decreto establece la definición de los procedimientos precisos para la inclusión, validación, control de calidad y exclusión de la base de datos. Esto, a juicio del director del DNP, garantizará control y transparencia en la información de la base de datos del Sisbén.



“El decreto establece procedimientos más eficaces para la depuración de la base desde los territorios, siempre velando por el respeto al debido proceso que se debe adelantar. En particular, le da herramientas al DNP para hacer una depuración directa de la base de datos en casos de inconsistencia en casos específicos”, sostuvo Gaviria.



Así mismo, en este tercer punto se definen casos explícitos en los que pueden excluirse registros de personas de la base de datos del Sisbén, relacionados algunos con inexactitudes e incongruencias de la información, con el fin de promover que los ciudadanos reporten información veraz al Sistema.



“Esa medida le da dientes al DNP para sacar a los colados del Sisbén. Recordemos que los municipios son los responsables de hacer las encuestas y las depuraciones del Sistema, pero a veces no son muy diligentes en este segundo aspecto. Ahora, el DNP podrá hacer directamente esa depuración en algunos casos”, dijo el Director del DNP.



Por último, el decreto incluye artículos orientados a facilitar el intercambio de información entre entidades públicas y el Sisbén para mejorar la calidad de la información en la base. Esto será clave para cruzar bases de datos y detectar con mayor facilidad a los tramposos.