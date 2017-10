Industrias creativas podrían aportar un 5% a la economía nacional en el 2020

Archivo particular.

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, David Luna, aseguró este jueves que aspira a que las industrias creativas digitales le aporten un 5 % al crecimiento de la economía del país en 2020.



"Es una meta ambiciosa, pero creemos que tenemos la capacidad para lograrlo", dijo el jefe de la cartera al recalcar que la cifra "no es una meta del Gobierno, es una meta del país porque es una política de Estado".



Luna aseguró que en la actualidad el sector le aporta un 3,7 % al Producto Interno Bruto, PIB, una cifra que ya supera lo que representan las exportaciones de carbón. Recordó que el país ha registrado grandes avances en materia de conectividad digital, que hace posible el crecimiento del sector, pues en 2010 Colombia tenía 200 municipios conectados a través de fibra óptica y "hoy tenemos 1.078" y que de dos millones de conexiones a Internet se pasó a tener 29 millones.



Además valoró que hace unos quince años tenía "una industria del software solamente con mil empresas y hoy" hay más de 6.000.



De otro lado, Luna destacó la importancia que ha ganado la cumbre de contenidos digitales que este año se desarrolla en el recinto de Corferias bajo el nombre de Colombia 4.0 que terminará el domingo. Allí están más de 200 conferenciantes que disertan sobre animación, videojuegos, música, medios, seguridad virtual, emprendimiento, y publicidad digital, entre otros asuntos relacionados con las industrias creativas digitales.



"Esta es una industria que hace muy pocos años no existía y que se habilitó con base en el talento de la gente, el desarrollo de la economía digital en el mundo y la infraestructura que ha entregado el Gobierno", aseguró.



Una de las grandes ventajas de los ingenieros colombianos, dijo Luna, es que tienen facilidad para aprender, capacidad de innovación y también saben levantarse de los fracasos.



A propósito de formación, el ministro Luna aseguró que el Gobierno colombiano presentará próximamente un programa alfabetización digital para capacitar a 370.000 personas. "Es una formación no formal a la que podrán acceder las personas de cualquier parte de Colombia que quieran adquirir competencias en este campo", dijo el ministro.