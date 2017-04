Lo que pierde Cajamarca con la paralización del proyecto La Colosa

Durante los 14 años que AngloGold Ashanti lleva haciendo presencia en Cajamarca, municipio que votó en contra de su proyecto de la mina de oro La Colosa en una consulta popular, ha adelantado programas de responsabilidad social encaminados al fomento de la innovación en las actividades productivas, así como el desarrollo de nuevas alternativas y la reactivación de la economía urbana y rural del municipio, por un valor de unos 54.000 millones de pesos.



Es por esto que, con la decisión de suspender el proyecto, el municipio tolimense corre el riesgo de quedarse sin los potenciales empleos y sin los programas sociales patrocinados por la minera.



En la actualidad, la canadiense se encuentra indemnizando a un poco más de 300 trabajadores, de los cuales un 80% son del municipio, pues solo dejará a unos 10 de actividades administrativas.



La compañía ha realizó inversiones sociales por unos 6.000 millones de pesos entre el 2014 y el 2016 encaminadas principalmente a fortalecer el medio ambiente y su vocación agropecuaria. De la misma manera que el 80% de las compras las realiza en la región.



La empresa tenía presupuestado generar unos 2.500 empleos directos y 7.000 indirectos aproximadamente durante la etapa de construcción de la mina y unos 750 directos y 2.000 indirectos, durante la operación.



La inversión en la construcción de la mina, una vez aprobada la licencia de exploración, sería de 5 billones de pesos, con un aporte en impuestos y regalías de 500.000 millones de pesos anuales, y podría agregarle dos puntos adicionales cada año al PIB regional, según Fedesarrollo.



Durante tres lustros ha adelantado proyectos en el fortalecimiento de las vocaciones económicas, financió el mejoramiento genético de la ganadería de Cajamarca, en la transformación y comercialización de la leche, producción de carne de cordero, hortalizas limpias bajo invernadero, trasformación de la arracacha en subproductos y en la competitividad del frijol.



En materia de salud financió el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la sala de rayos X y ecógrafo para el hospital Santa Lucia y una ambulancia medicalizada.



En el sector educativo, apoyó el mejoramiento de la infraestructura educativa de salones, comedores escolares, cerramientos y en veredas La Luisa, El Espejo, Rincón Placer, Pan de Azúcar, Tunjos Bajos y Cristales, la creación de escuelas de jóvenes y mujeres líderes, liderazgo de juntas de acción comunal, formación de 28 jóvenes como técnicos prácticos agropecuarios, implementación de viveros escolares, educación en prevención y atención de desastres, prevención del riesgo del volcán Machín, y dotación y capacitación para los tres organismos de socorro del municipio.



En cuanto a Infraestructura social apoyó la instalación del gas domiciliario de Cajamarca y Anaime, WIFI gratuito para las escuelas rurales y urbanas y el mejoramiento de la plaza de mercado y de la planta de beneficio animal.



Para deporte y cultura trabajó en el mejoramiento del estadio municipal, dotación del gimnasio de alto rendimiento y de dos parques biosaludables, mejoramiento a los espacios deportivos comunales, patrocinio al Deportes Tolima, entrega de instrumentos musicales para la escuela de música municipal, proyecto de intervención social con la fundación Vive Bailando para la prevención del consumo drogas de jóvenes.



EL MEDIO AMBIENTE



La compañía asegura que en el aspecto ambiental, el uso de agua para la fase de exploración es en promedio 0.0017 metros cúbicos por segundo (m3/s), equivalente a lo que usa una finca de recreo.



El agua que se usaría en una posible fase de explotación estaría alrededor de 0.2 - 0.3 m3/s, menos del 1% del caudal medio del rio Coello. Un punto de comparación en la región son los 20 m3/s que utiliza un solo distrito de riego, esto equivale a casi 5 veces el caudal del Rio Bermellón que pasa por Cajamarca.



También aclara que la minería industrial no utiliza mercurio sino cianuro de sodio en el procesamiento del mineral. Químico que se destruye por ser un compuesto biodegradable y no se acumula en los tejidos de los cuerpos de los seres vivos. El cianuro sólo es peligroso en alta concentración.



Además, la empresa se adhirió al ‘Código internacional para el manejo del cianuro’, una iniciativa voluntaria liderada por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro, para la industria minera de oro y que establece un sistema de auditoría y certificación para la gestión de la sustancia. Regula todo el ciclo de vida del cianuro (producción, transporte, uso, manejo, almacenamiento, disposición final o desintoxicación y desmantelamiento de las instalaciones).



Aclara que en el proyecto La Colosa no se ha talado un solo árbol durante la etapa de exploración, con excepción a árboles caídos por lluvias o vientos. Al contrario, la minera ha reforestado 8,39 hectáreas en Cajamarca con 15.200 árboles, de los cuales 3.100 han sido palmas de cera y 12.100 árboles de especies nativas.



Cuenta con un programa de promoción de viveros para la producción de material vegetal con dos instituciones educativas de Cajamarca. Con este programa se han reforestado 53 hectáreas con especies nativas en zonas degradadas por la actividad agrícola y ganadera principalmente. Programas en los que han participado más de 150 agricultores del municipio.