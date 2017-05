Los 577 nuevos productos que Colombia está vendiendo a la Alianza del Pacífico

En un año de entrada en vigor del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú), el país exportó 577 productos que antes no habían llegado a ese mercado.



Proyectores de luz para el alumbrado público y aparatos eléctricos para alumbrado con tecnología LED, camiones grúa, fungicidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor, máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos y transformadores de dieléctrico líquido, son algunos de esos bienes.



En el 2016 el país exportó a ese mercado 2.158 millones de dólares en bienes no minero energéticos, dentro de las cuales se destacaron varios productos por su dinámica en las ventas.



Contenedores concebidos especialmente para uno o varios medios de transporte, que en el 2015 exportaron 3.000 dólares, en el 2016 vendieron 1,3 millones de dólares. También están el grupo de dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y demás que pasaron de exportar 151.000 dólares a 1,7 millones de dólares. Igualmente, los vehículos para el transporte de 10 o más personas pasaron de vender 1,2 millones de dólares a 8 millones de dólares. Papel y cartón estucados vendieron a la Alianza del Pacífico en 2015 un total de 341.000 dólares y en 2016, 1,5 millones de dólares.



Además, los vehículos para el transporte de mercancías que pasaron de exportar 697.000 dólares a 2,9 millones de dólares. Máquinas y aparatos para imprimir, mientras que en el 2015 exportaron 375.000 dólares, el año pasado exportaron 1,1 millones de dólares.



En el primer bimestre de este año, las ventas de bienes no mineros a este bloque comercial sumaron 331,4 millones de dólares. En igual periodo del año pasado, se exportaron a ese destino 266,8 millones de dólares.



Otro avance de este proceso de integración, es el inicio de la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) de los cuatro países.



Este logro se materializa a través del intercambio virtual, desde julio del 2016, del certificado fitosanitario que es requisito para importar y exportar bienes agropecuarios y agroindustriales como chocolatería, café y sus variedades, entre otros. Es decir, se puede consultar en tiempo real por el país al que se dirige la mercancía.



Colombia ha intercambiado de manera virtual 2.166 certificados fitosanitarios, de los cuales 1.950 han sido emitidos por Colombia a sus socios del bloque intrarregional. Los restantes 216 son los que ha recibido el país de parte de Chile, México y Perú.



“Colombia es pionero en esto. Es un avance enorme en materia de facilitación del comercio, que es una de las políticas en la que enfocamos nuestro trabajo. La emisión de estos documentos en forma virtual se traduce en más seguridad, transparencia, más facilidad y simplificación”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



El siguiente paso en facilitación de comercio en la Alianza del Pacífico es el intercambio en tiempo real del certificado de origen. Ya se suscribió un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de firmas digitales entre los cuatro países y se definió el estándar del documento. La meta es que este año, se transmita este papel en forma virtual.



Otro objetivo, en la misma línea, es poder presentar la declaración de aduanas de manera virtual. Para ello, este año se iniciarán los trabajos de estandarización de los datos que se incluirán en estos documentos y se espera que en el 2018 se inicie el intercambio electrónico. Con esto se concretaría el objetivo de que las transacciones de comercio exterior en la Alianza se realicen de manera totalmente digital.