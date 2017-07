Los artículos locales que llegarán a Cuba

Las alternativas de aprovechamiento de exportación son para productos como: aceites y grasas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cafés especiales, derivados de cacao, entre otros.

La apertura económica cubana presenta nuevas oportunidades para empresarios locales, por ello una comisión de 18 dirigentes del sector privado viajó junto con el presidente Juan Manuel Santos, con el fin de llevar a cabo ruedas de negocios.



“Cuba importa del mundo cerca de US$9.000 millones, principalmente de Venezuela, la Unión Europea y China, países que le venden productos que Colombia puede suministrar como combustibles, cereales, máquinas y aparatos, lácteos, abonos, electrodomésticos y gasodomésticos”, reza un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Dentro de los industriales que viajaron a la isla están compañías como Alquería, Siemens, la Federación Nacional de Cafeteros, Pavco, ISA, Promigas, entre otras.



La cartera complementó que “las alternativas de aprovechamiento de exportación son para productos como: aceites y grasas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cafés especiales, derivados de cacao, frutas y hortalizas frescas y procesadas, lácteos, legumbres frescas, lima tahití, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería y productos de panadería y molinería”.



En la instalación del Foro Empresarial en Cuba, Santos aseguró que “en materia de comercio también hay todo por hacer. Las cifras son muy pequeñas, hay unas exportaciones de Colombia hacia Cuba, unas muy pequeñas de Cuba hacia Colombia, o sea que está todo por hacer. Y a eso venimos a esta rueda de negocios con un grupo de empresarios, con las autoridades correspondientes, para identificar aquellos rubros donde esperamos poder entonces hacerle un seguimiento”.



Las cifras muestran que el año pasado las ventas externas de Colombia a la isla alcanzaron los US$33,5 millones, de los cuales US$30,2 millones correspondieron a bienes no minero-energéticos.



Asimismo, entre enero y mayo de este año las exportaciones totales a ese país sumaron US$12,7 millones, de los cuales US$11,3 millones provinieron de artículos no minero-energéticos.



Vale destacar que en lo que queda del año se espera la entrada en vigencia de acuerdos comerciales para la eliminación de aranceles para productos nacionales.



“Esta profundización (del Acuerdo de Complementación Económica, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que tienen los dos países vigente desde 2001) le abre espacio a Colombia para tener más de 4.500 partidas arancelarias con un arancel del 0%. Hay oportunidades para el sector agrícola, sector en el que el promedio del arancel hoy es del 37%, y con este acuerdo de profundización, que debe entrar en vigencia en este segundo semestre, llegan al 0%”, manifestó la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.



Los productos que hacen parte de este son artículos como carne, cacao, oleaginosas, preparaciones de café, frutas y pescado, y sectores como el textil y confecciones, automotor, jabones y cosméticos, cueros, electrodomésticos, calzados, juguetes, productos de la siderurgia y materiales de construcción, entre otros. MinComercio dijo que “desde el país, entre las regiones que tienen potencial para aprovechar las oportunidades que ofrece Cuba, están: Bolívar, Antioquia, Caldas y Bogotá”.