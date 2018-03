Los contadores públicos, con pacto de ética y transparencia

En un acto académico que sirvió de escenario para la celebración del Dia del Contador Público, el gremio de profesionales del ramo, firmó un pacto por la transparencia y la ética profesional.



El objetivo es brindar herramientas que coadyuven a superar déficit en valores que afecta a la sociedad.



La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Colombia (Conpucol), Flor Stella Quiroga Mora, indicó que dicho pacto le apunta a brindar mecanismos a la sociedad que promuevan la lucha contra la corrupción en todas sus formas, dados los hechos que con frecuencia son noticia en Colombia relacionados con desfalcos, colusiones, financiamiento ilícito, lavado de activos, entre otras lamentables acciones que en múltiples casos vincula a contadores públicos, poniendo en crisis la credibilidad y la confianza social de la profesión.



EL EVENTO



El pacto fue suscrito en el Club de Agentes de la Policía de Bogotá, en torno a la autoregulación que debe tener el contador público frente a sus retos profesionales y responsabilidades éticas, penales, civiles, administrativas y públicas en el contexto colombiano.



“Como contadores públicos nos comprometemos a no tolerar desviaciones de los clientes que nos conviertan en cómplices en virtud de nuestro silencio, a evitar aceptar negocios que puedan dañar la objetividad y la buena reputación de la profesión” es uno de los compromisos del pacto que fue firmado por los contadores públicos.



Igualmente, se realizó un foro académico sobre los códigos de transparencia y la ética profesional en la formación universitaria con la participación del Ministerio de Educación Nacional, Asfacop, Fenecop, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública - (CTCP), el representante de las universidades, Hernando Bermúdez Gómez, entre otras organizaciones que participaron en el foro empresarial sobre los desafíos del contador frente a la transparencia y el buen gobierno de las entidades públicas y privadas en Colombia.



LA DECLARACIÓN



1. Como contadores públicos nos comprometemos a observar con mayor rigor las normas de ética profesional, a actuar con sujeción a las disposiciones de aseguramiento, a cumplir con las leyes vigentes y a vigilar que el registro de información contable se fundamente en los principios de contabilidad de los marcos normativos actuales.



2. Como contadores públicos nos comprometemos a no toleras desviaciones de los clientes que nos conviertan en cómplices por virtud de nuestro silencio, a evitar aceptar negocios, ocupaciones o actividades que dañen o puedan afectar la integridad, objetividad y buena reputación de nuestra profesión.



3. Nos comprometemos a adquirir los conocimientos contables, económicos, financieros, jurídicos, técnicos y éticos, como instrumentos básicos que refuerzan la construcción de un profesional integral.



4. Nos comprometemos a prestar servicios profesionales de acuerdo con la competencia, experiencia y capacidad que tengamos, a considerar si tal aceptación podría generar alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales.



5. Nos comprometemos a cumplir con la obligación tanto social como profesional, de ser abanderados de la transparencia, a promulgar siempre la ética y el respeto a la profesión, a promover entre la colectividad, honestidad en la colectividad, en cada acto del ejercicio, siendo ejemplo claro para los futuros profesionales,



6. Los estudiantes de contaduría pública se comprometen a vivir su cotidianidad universitaria bajo un ambiente de responsabilidad ética y académica para el desarrollo de competencias sólidas, tanto personales como profesionales.



El informe de los contadores remata señalando: “Mientras falta la integridad del contador público, no se puede esperar que las normas o cualquier compromiso asumido, tenga efecto alguno”.



RUTINA DE CONTADORES



En Colombia, esta profesión es una de las más exigentes en materia de actualización profesional, debido a que el país tiene un alto número de reformas tributarias por periodo de Gobierno. Cada vez que se modifican las normas tributarias, los profesionales en la materia son los primeros en entenderlas, interpretarlas y aplicarlas en las declaraciones tanto de empresas como de persona naturales. Esta característica hace que la profesión de contador requiera de dedicación, análisis, transparencia y conocimiento.



En la mayoría de los casos, los contadores se quejan de la falta de capacitación sobre los detalles de las reformas tributarias, para quienes desempeñan la profesión, lo que facilitaría el entendimiento de las nuevas normas, y evitaría interpretaciones indebidas, la mayoría de veces no premeditadas, de los responsables de la contaduría.