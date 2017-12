‘Los costos del cambio climático los debemos pagar entre todos’

El próximo lunes, el Gobierno mostrará los avances y hará recomendaciones, no solo del sector público, sino también del privado, frente al cambio climático. Lo hará en la cuarta edición de Finanzas del Clima, evento organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Una de las invitadas de lujo será la británica Rajinder Sahota, quien trabaja para la Junta de Recursos del aire de California (EE. UU.), donde ocupa el cargo de subdirectora de la División de Estrategias Industriales. Hablará sobre la interacción entre los mercados de carbono y las finanzas del clima.

En entrevista con Portafolio adelantó los motivos que la traen a Colombia y parte de lo que expondrá.



¿Por qué decidió participar en el evento Finanzas del Clima 2017? ¿Qué información tiene sobre los tres eventos anteriores?



La Junta de Recursos del Aire de California (Carb), por sus siglas en inglés) se sintió satisfecha en ser invitada a participar por primera vez en este encuentro. Actualmente estamos finalizando nuestro Plan de Alcance del Cambio Climático 2017, que evalúa diferentes herramientas regulatorias, de incentivo, de mercado y de otro tipo para California, con el fin de lograr reducciones sustanciales y necesarias de Gases de Efecto Invernadero en nuestro estado.



En particular, para cumplir con el objetivo de reducir 40% a 2030, por debajo de los que estaban en 1990. Nos complace compartir nuestras experiencias y aprender sobre las que están en marcha en otras jurisdicciones.



¿Qué tanto sabe sobre la política climática de Colombia?



La Carb ha discutido con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en varias ocasiones con respecto a los programas de mitigación, incluyendo por qué California optó por utilizar un sistema de comercio de emisiones combinado con otras medidas para abordar nuestras emisiones.



California cree que la acción climática de cualquier tipo es importante y reconoce que las herramientas disponibles para cada jurisdicción dependen de sus fuentes de emisión.



Estamos interesados en trabajar con jurisdicciones para determinar si algunos de nuestros enfoques pueden ser aplicables para ellos. Tenemos cierta familiaridad con Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia, de conformidad con el Acuerdo de París, incluidas las fuentes primarias de emisiones que son los bosques, la agricultura y la energía.



El DNP estimó que si en las próximas décadas no se adapta al cambio climático, Colombia perderá 0,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual. ¿Qué le dice este diagnóstico?

California está tratando de abordar los aspectos de mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático.



Hemos desarrollado un enfoque con múltiples políticas para mitigar las emisiones, las cuales se han desarrollado para permitir e incentivar una economía sólida. Estamos de acuerdo con Colombia en que la planificación de estos impactos es de suma importancia para evitar tanto como sea posible los impactos negativos a gran escala en las comunidades, el medioambiente y la economía.



El año pasado se mencionó en Finanzas del Clima que el 62% de los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de mitigación de Colombia provendrán del sector privado, mientras, que el 38% provendrá de las inversiones públicas. ¿Cómo ve esa proporción?

California no tiene una visión específica de la proporción para Colombia, pero concuerda completamente en que la inversión no puede provenir únicamente del sector público o del sector privado; las herramientas de política climática deben involucrar a todos.

Nuestro propio enfoque de reducciones obligatorias, programas regulatorios basados en el mercado, incentivos y otras herramientas utilizan una combinación de fuentes de financiamiento.



Por ejemplo, nuestro sistema de comercio de emisiones regulatorio incentiva a las compañías privadas sujetas al programa a fijar el precio del carbono en sus estrategias de inversión y operaciones, tales como inversión directa en nuevas tecnologías de reducción de emisiones, inversión en proyectos de reducción de emisiones y / o mediante la compra de permisos de emisión de propiedad estatal en una subasta.



El Estado, a su vez, reinvierte los ingresos de la subasta en esfuerzos de reducción de emisiones de todas las instituciones públicas.



El país se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones a 2030 con respecto a los escenarios de tendencia. Con la cooperación internacional, el objetivo condicionado es del 30%. ¿Ese plan le parece realista?



Estos objetivos parecen realistas. Los propios objetivos de California son reducir sus emisiones a los niveles de 1990 para 2020, y luego lograr una reducción del 40% por debajo de eso para el año 2030.



¿Cómo ve los acuerdos de la COP23? ¿Cree que el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París afectará la reducción de GEI para 2030?



Aunque California no es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), hemos participado activamente en discusiones con otras jurisdicciones sobre las acciones necesarias para garantizar que no excedemos los niveles de emisiones, de conformidad con el Acuerdo de París.



Como nuestro Gobernador demostró en París y en Bonn, California continúa impulsando nuestros propios programas de reducción de emisiones, en asociación con muchas otras jurisdicciones dentro y fuera de los Estados Unidos.



Y respalda aumentar la ambición de nuestros programas de reducción de GEI. A través de estos esfuerzos, California está ayudando a garantizar el cumplimiento de los compromisos de los Estados Unidos.