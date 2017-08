Chocó, Guajira y Cauca, los departamentos con más pobreza monetaria en 2016

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los índices de pobreza monetaria por departamento correspondientes al 2016. Según los datos oficiales, Chocó fue el departamento con mayor índice de pobreza monetaria durante el año pasado: 59% de la población del departamento vive con menos de 114.692 pesos, el monto mínimo para poder comprar una canasta de bienes y servicios para suplir necesidades básicas.



(Vea: Índices de pobreza no son favorables, pero tampoco desastrosos)



A pesar de que el índice de pobreza se redujo en 3%, Chocó sigue liderando el ranking de los departamentos más pobres. En su orden le siguieron Guajira, con 52,5% y Cauca con 50,7%.



(Lea: En Colombia habría 582.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan)



Por su parte, Bogotá se mantuvo como la región con menor índice de pobreza monetaria, con 11,6%, incluso tras haber aumentado su índice en 1,2%. Le siguieron Cundinamarca con 17,3% y Santander con 18% de su población por debajo de la línea de pobreza.



Los datos revelados por el Dane mostraron además que el promedio del ingreso per cápita de la unidad de gasto de la población a nivel nacional en 2016 fue de 624.796 pesos. Bogotá tuvo el ingreso por cabeza más alto con 1.052.592 pesos, y Chocó tuvo un ingreso per cápita de de 293.004 pesos, el más bajo del país.