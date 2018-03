Los empresarios de EE. UU. no aceptarán presiones para el ingreso rápido del país a Ocde

El balance de las reuniones sobre la entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en Washington, entre el Gobierno de Colombia y los gremios empresariales de Estados Unidos, no fue tan positivo para estos últimos.



Una fuente anónima del sector privado estadounidense aseguró que hubo buenas intenciones por parte de Colombia, pero no se presentaron acciones concretas.



“Lastimosamente, Colombia vino a decir que solo tenían dos meses para entrar a la Ocde y que Washington debía entender. Nosotros no tenemos por qué estar atados a los tiempos del presidente Juan Manuel Santos. Incluso, es mas prudente esperar para saber si el próximo Presidente quiere continuar con las reformas para acceder a la Ocde”, aseveró la fuente, quien también hizo un símil con lo que ha sucedido con otros países latinoamericanos que hacen parte del ‘Club de las buenas prácticas’.



“Hay que mirar lo que pasó con Chile, que lo dejaron entrar con el mismo argumento que Colombia tiene ahora y quedó con unos asuntos pendientes, que supuestamente iba a cumplir después. Hasta ahora no los ha cumplido, y la industria sigue esperando”, complementó la fuente. Del lado de México, miembro de la Ocde, esta semana le realizaron nuevas recomendaciones.



Asimismo, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, según sus siglas en inglés), ya habría aprendido la lección, por lo que la delegación colombiana se terminó reuniendo con personas técnicas en Washington y no con Robert Lighthizer, el representante comercial de EE. UU.



No obstante, los empresarios se mostraron dispuestos a seguir trabajando con el Gobierno colombiano, sea el del presidente Santos o su sucesor, para que conjuntamente Colombia pueda alcanzar estos estándares. Otro tema que incomodó a las compañías estadounidenses fue que un día antes de la reunión con PhRMA, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 433, que volvió en ley el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo. “Modificar el artículo 72 era precisamente una de las recomendaciones Ocde y de la USTR. Pero aun así, un día antes de la reunión en la que se fue a hablar del progreso, Colombia toma una medida que va en directa contravía de las recomendaciones”, contó la fuente, que resaltó que aún no se conoce la posición del Minsalud sobre las peticiones de la Ocde.



Del lado de la chatarrización ‘uno a uno’, los empresarios coincidieron en que si Colombia entra ya, “el próximo gobierno podría simplemente dejar el programa, no ganarse peleas con nadie adentro del país y aun así disfrutar del Sello de Calidad que es la Ocde”.



Portafolio envió un cuestionario de preguntas sobre el tema del acceso a la Ocde al Ministerio de Comercio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.