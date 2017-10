Los fondos gestionados por el sector financiero, con rentabilidad récord

Aunque el sector financiero no ha resultado inmune a la debilidad de la economía colombiana, la realidad es que su estrategia de inversión le ha permitido generar rendimientos históricos a los recursos que administra del público.



(Lea: Bancos reportan ganancias por $4,9 billones, mientras la cartera vencida sigue creciendo)

De hecho, quienes ahorran en pensiones (obligatorias y voluntarias), los que no han retirado cesantías, los titulares de negocios fiduciarios y de fondos de inversión colectiva, recibieron más de 34 billones de pesos de rentabilidad entre enero y agosto de este año, según los datos más recientes de la Superintendencia Financiera.



(Lea: La doble asesoría a la que usted tiene derecho para saber de su pensión)



Cabe recordar que, de los 1.524 billones de pesos que suma la totalidad de activos del sistema, el 48 por ciento corresponde, justamente, a los recursos que administran de terceros (poco más de 736 billones de pesos).



Con todo y que cada tipo de entidad y de portafolio tiene su propio régimen de inversiones, la realidad es que los fondos de pensiones, fiduciarias, aseguradoras y casas de bolsa han sabido aprovechar el buen momento que han tenido los mercados, tanto en Colombia como en el exterior.



Si esta tendencia se mantiene, los fondos administrados completarían dos años consecutivos de rendimientos históricos.



MÁS PARA EL FUTURO



Sin duda, la mayor parte de la rentabilidad la siguen poniendo los fondos de pensiones y cesantías.



Las cifras de la Superfinanciera muestran que, entre enero y agosto, generaron 20,5 billones de pesos de rentabilidad, 6,8 billones más que hace un año, y en los últimos 12 meses han rentado casi 35 billones de pesos.



Estas entidades administran un portafolio de 243 billones de pesos, pertenecientes a 14,6 millones de afiliados a pensiones obligatorias, 822.000 a voluntarias y 7,4 millones a cesantías.



Solo en pensiones obligatorias, el rendimiento ha sido de 19 billones de pesos, de los cuales el 85,7 por ciento son del fondo moderado, 6,1 por ciento del conservador, 1,4 por ciento del de mayor riesgo y 6,8 por ciento del de retiro programado.



Como se sabe, los usuarios pueden elegir en cuál de esos portafolios pueden estar, dependiendo de su perfil de riesgo. Y aunque la mayoría debería estar en el más agresivo (por la edad), la realidad es que el grueso está en el moderado.



Dependiendo del fondo se define la estrategia de inversión. Jorge Llano, director de estudios económicos de Asofondos (gremio de los fondos privados de pensiones y cesantías), explica que “en particular este año se han observado muy buenas rentabilidades gracias a que el régimen de inversión es lo suficientemente flexible permitiendo una diversificación eficiente de los portafolios”.



En ese sentido, señala que se ha podido aprovechar el buen momento de activos como las acciones en el exterior (en las que está el 23,4 por ciento de los portafolios), y la deuda pública colombiana, de la cual las AFP son los principales tenedores.



El resultado es que 100 pesos en cada uno de los fondos a finales de diciembre, “hoy en día son 109 pesos en el portafolio conservador, 111,4 pesos en el moderado y 114,5 en el de mayor riesgo, solo por concepto de rendimientos”, afirmó Llano.



Como se trata de un ahorro de largo plazo, es clave tener en cuenta los rendimientos en horizontes más amplios. Cálculos de Asofondos señalan que, la rentabilidad nominal histórica de los afiliados a los fondos privados ha sido de 14,1 por ciento efectivo anual.



“Viéndolo de otra forma si una persona tenía ahorrados 100 pesos en un fondo de pensiones en 1994, otros 100 en un CDT y otros 100 pesos en un activo que rentara únicamente la inflación, hoy esa persona tendría 3.287 pesos en su fondo de pensiones, 1.104 pesos en el CDT y 528 por concepto de inflación”, puntualizó Llano.



OTROS GANADORES



Por otra parte, las sociedades fiduciarias –los mayores administradores de recursos del sistema financiero, con más de 467 billones de pesos en activos– también tuvieron rendimientos récord, aunque en agosto bajaron el ritmo que traían.



En conjunto, la rentabilidad de fiducias, recursos de la seguridad social, fondos de inversión colectiva (Fics), entre otros, cerró agosto con un acumulado de 13,5 billones de pesos.



Aunque hubo menor actividad en cuanto a los dos primeros productos, la realidad es que los Fics, que tienen recursos de más de un millón de colombianos, han elevado constantemente las ganancias y hasta agosto iban en 2,2 billones de pesos.



Si se tienen en cuenta además a los Fics que administran las comisionistas de bolsa y otros intermediarios del mercado, las valorizaciones superan los 2,7 billones de pesos en los ocho meses del 2017.



En términos generales, casi la totalidad de las inversiones de las fiduciarias está en el mercado local, lo que incluye títulos de deuda del Gobierno (TES), acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y deuda corporativa, que si bien han tenido buen desempeño este año, no se han valorizado tanto como los activos del exterior.