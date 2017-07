Los mayoristas le seguirían apostando al etanol importado

A pesar del anuncio hecho el jueves de la semana pasada por la viceministra de Hidrocarburos y Energía, Rutty Paola Ortiz, acerca del aumento de la cosecha de caña de azúcar y por ende de la producción de etanol, los distribuidores mayoristas seguirían adquiriendo alcohol carburante importado, por temas de costos y utilidad.



“La mezcla de alcohol carburante se vio afectada para los meses anteriores debido a que los productores nacionales, por el invierno, no tuvieron la capacidad de mantener el abastecimiento, pero el martes nos informaron que subieron su producción y de hecho para este mes tienen una producción histórica y eso nos permitió restablecer la fórmula”, señaló la funcionaria en días pasados.



Sin embargo, Portafolio puedo establecer con una fuente en la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), que pidió reserva de su nombre, que hay escepticismo entre el gremio, ya que los mayoristas, a los que ellos antes le vendían el etanol, seguirían adquiriendo este alcohol carburante importado de los Estados Unidos, cuya base es de maíz.



RECORTES EN LA IMPORTACIÓN



Al consultar con la viceministra Ortiz sobre la inquietud de Asocaña, la funcionario le aclaró a este diario que habrá un recorte progresivo a los volúmenes del etanol importado. Muestra de ello es que entre abril y mayo se compraban en el exterior 2’000.000 de galones, y para julio el volumen que entrará al país es de 1’200.000 galones, es decir 800.000 menos.



“El etanol local, que es de una altísima calidad y amigable con el medio ambiente, ya comenzó a mezclarse con la gasolina en el centro del país, en las regiones como la costa Atlántica seguirá el alcohol importado, mientras se siguen recortando los volúmenes que se compran en el exterior”, dijo Ortiz.



REVISAR LA FÓRMULA



Por su parte, Colfecar, en cabeza de su presidente, Juan Carlos Rodríguez, demandó revisar la fórmula de los combustibles, y afirmó que el alza de los precios mes a mes tiene un impacto negativo que hace insostenible la productividad del sector.



Al conocer sobre la medida del reajuste al precio del combustible en $41, el dirigente gremial reiteró que “esas fluctuaciones no se comparan con la realidad del mercado internacional, el incremento tiene un impacto negativo que hace insostenible la productividad de los empresarios del sector, puesto que este rubro representa más del 35% de los costos operativos”.



Indicó, además, que, mientras más se incremente la mezcla de etanol y el biodiésel se subirán los precios, no importa si el alcohol carburante se importado, fenómeno totalmente ajeno al precio en el mercado mundial de los combustibles.