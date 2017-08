¿Dónde es más cara y más barata la carne?

Con una hora de trabajo, un ciudadano de Dinamarca gana el dinero suficiente para comprar un kilo de lomo de res, mientras que un indonesio requiere de todo un día laboral para lograr la misma porción.



La carne más cara del mundo se vende en Suiza, por 49,68 dólares por kilo (unos 149.000 pesos colombianos, al cambio de hoy), mientras que la más barata se vende en Ucrania, donde solo cuesta 3,70 dólares (11.000 pesos colombianos)



Las cifras se dieron a conocer ayer en el informe ‘2017 Meat Price Index’, publicado por Caterwings, una compañía especializada en servicio de alimentación institucional (catering).



El estudio describe, en detalle, el acceso a la carne (res, pollo, cerdo, pescado y cordero) de los trabajadores.



Para establecer este barómetro, ABCD Agency, la empresa de relaciones públicas que realizó el informe se basó en el salario mínimo establecido para cada país y en una media de precios establecida a partir de las tarifas de grandes superficies (hasta tres marcas por país).



La investigación comenzó centrándose en los principales productores y consumidores mundiales de carne, buscando específicamente los cinco tipos de carne más consumidas.



Después de revisar a cientos de minoristas de alimentos, se compiló una lista de países centrándose en los mercados de carne más grandes que producen y consumen.



Los datos se recopilaron analizando los valores cobrados en las principales ciudades, que debían representar al menos el 25 por ciento de la población total de cada nación.



Para determinar la asequibilidad, los precios fueron referenciados con el salario mínimo de 52 países y luego calculados en el número relativo de horas que una persona debe trabajar para poder comprar un kilo de cada tipo de carne.



Dinamarca se sitúa así como uno de los que tienen los salarios mínimo más altos, y en cambio no tiene “una carne realmente más cara que la media mundial”, según Caterwings, lo que explica el fácil acceso al alimento para los daneses.

Siguen de cerca sus vecinos suecos, que deben trabajar poco menos de hora y media para ganarse su ración de carne roja.



En Estados Unidos, la misma ración se conseguirá con algo más de dos horas y media de trabajo diario.



En aquellos lugares donde no hay un salario mínimo se utilizo el devengado promedio de la mano de obra no calificada.



Comprar un kilo de pechuga de pollo en Indonesia demanda 7,3 horas de trabajo.

En el caso de los pescados blancos, el mas atrasado fue Egipto, donde un kilo requiere 44,2 horas.



Esta cifra se compara con poco mas de una hora de trabajo en Suecia, pese a que allí cuesta mas.



Volviendo a Suiza, donde el año pasado se consumieron 51 kilos de carne per capita, la disparidad de precios con los países vecinos incentiva el contrabando regular de carne por la frontera.



Las conclusiones más interesantes, fueron que a pesar de los bajos precios del alimento en países como India, alguien con salario mínimo debe trabajar casi una semana entera para comprar una porción, mientras que en Noruega tendría que trabajarse menos de una hora sobre el salario mínimo para pagar lo mismo.

ASÍ ESTÁ COLOMBIA FRENTE AL MERCADO MUNDIAL DE LAS CARNES



Según el estudio de la referencia, un kilo de carne – en promedio– cuesta 5,28 dólares (unos 15.800 pesos), para lo cual una persona que devenga el salario mínimo requiere de no menos de seis horas de trabajo.



Para el caso de la pechuga de pollo, se necesitan 3,9 horas de trabajo, pues su precio de referencia es de 5,19 dólares por kilo (15.500 pesos).



En cuanto a la de cerdo (se analizó la chuleta) se tiene que cuesta 7,82 dólares (23.413 pesos). El precio del jamón es mucho más alto, casi 20 dólares, destacó el informe.



Si de pescado se trata, en Colombia se necesitan 14 horas laborales para comprar un kilo de carne blanca, salmón o camarones, aunque el precio es 16 por ciento más económico frente al promedio mundial analizado.



Por último, el estudio ‘2017 Meat Price Index’ destacó que con 5,9 horas de trabajo puede comprarse un kilo de chuleta de cordero.



En todas las analizadas, los precios son relativamente más bajos, en comparación con el promedio mundial; los indicadores son –60,4; –23,1; –16,7; –11,4; y, –61,5 para res, pollo, pescado, cerdo y cordero, respectivamente.