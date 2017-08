Los PDET como futuro del campo colombiano

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que beneficiarán a más de siete millones de personas afectadas por la violencia, son la columna vertebral de la construcción de la paz.



"Estos planes son la columna vertebral de la construcción de la paz que tenemos que hacer todos los días, en todo momento y en todo lugar", dijo el jefe de Estado al presentar la iniciativa en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar (norte). Los planes, que ya han sido dados a conocer por Santos en otros departamentos, hacen parte del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las Farc en noviembre pasado.



En esencia, estas iniciativas buscan la implementación de la Reforma Rural Integral en 170 municipios priorizados por haber sido afectados por el posconflicto. "La paz la debemos crear nosotros mismos, dejar los odios, la sed de venganza, los rencores y reconciliarnos. Reconciliarnos como sociedad, como seres humanos, como colombianos", enfatizó Santos que fue recibido a ritmo de música vallenata, un aire propio de la región.



El gobernante insistió en que "toda Colombia se va a beneficiar de esta paz" porque hay planes concretos para esa iniciativa y llamó a "sanar esas heridas que la guerra nos ha abierto a tantos colombianos".



En opinión de Santos, las heridas se sanan de diferentes maneras, entre ellas llevando desarrollo y progreso a familias y comunidades que han sufrido la guerra. Por ello, llamó a que su sucesor en la jefatura del Estado "continúe con el mismo entusiasmo" la construcción de la paz", pero aseguró que la comunidad es la que debe apropiarse de ese proceso para que "nadie les quite ese derecho y ese privilegio".



También hizo énfasis en que el acuerdo de paz tuvo como eje central a las víctimas y que en ese sentido ellas reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido recordó que ayer el Gobierno colombiano radicó en la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo firmado.



Los ejes que orientan este proyecto de ley estatutaria de la JEP son la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición. La iniciativa legislativa tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Gobierno espera que antes de septiembre el proyecto haya terminado su trámite en el Congreso y se convierta en Ley de la República.