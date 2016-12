Los gremios del país siguen inconformes con algunos puntos de la reforma tributaria. A menos de tres semanas de que termine el año y con el reloj en contra, el Consejo Gremial Nacional elevó sus inquietudes sobre la iniciativa, que la semana pasada fue aprobada por las comisiones económicas y que ahora está en manos de las plenarias de Cámara y Senado.



(Lea: En su primer debate, la reforma tributaria fue aprobada en su totalidad).



Para Santiago Montenegro, presidente del Consejo Gremial, la mayor preocupación de los empresarios es la lenta transición que tiene la reducción de la tarifa de renta a las empresas.



Si bien, la reforma tributaria plantea una rebaja del 40% al 33%, esta sería gradual por un periodo de tres años, razón por la cual, los gremios hacen una llamado para que sea más ágil y que no inicie desde el 40% sino desde el 38%.



Según Santiago Montenegro, los gremios han cedido frente a este punto, ya que ellos pedían que se disminuyera al 32%, pero finalmente quedó en 33%.



(Los que no sobrevivieron a la ponencia de la tributaria).



“Si ya cedimos, queremos que se acelere la transición para atraer inversiones del extranjero”, señaló Montenegro.



Pese a los reparos, el Consejo Gremial Nacional señala que hay elementos positivos en el proyecto y que se trata de una reforma constructiva por que penaliza la evasión, da un tratamiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro y crea un vehículo para generar formalidad y expandir la seguridad social como lo es el monotributo.



Según el CGN, su preocupación radica en que existen pruebas de las desventajas competitivas que tiene Colombia frente a otros países por la carga tributaria excesiva y que alejan a los inversionistas extranjeros.



“El escenario al que nos enfrentamos es el caldo de cultivo perfecto para la disminución de la inversión en el país y la consecuente búsqueda de oportunidades empresariales en otros países más competitivos”, señala una carta firmada por representantes de Acolfa, Acopi, Analdex, Andi, Andesco, Asobancaria, Camacol, Cotelco, Fenalco, entre otros representantes gremiales.



“Hay aspectos fundamentales del Proyecto que requieren ajustes so pena de que se desvíe el objetivo de mejora de condiciones de competitividad que orientó esta iniciativa legislativa”.



Además, el Consejo Gremial reiteró su interés de participar en el debate del proyecto.



“Finalmente, pese a la premura del tiempo, el CGN hace un llamado a que el debate del Proyecto sea un ejemplo de democracia y apertura y tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República abran espacios de discusión y se hagan los ajustes necesarios, de tal suerte que el texto de la reforma no se convierta en un golpe para la competitividad empresarial, necesaria para el desarrollo del país así como para la sostenibilidad de algunos renglones de la economía”, concluyó el CNG.