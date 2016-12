Los requisitos para aspirar a ser el nuevo presidente de la SAC

Trabajo sí hay. Se busca profesional en cualquier actividad, con edad entre 40 y 60 años, para presidir el gremio más importante del sector agropecuario del país: la Sociedad de Agricultores de la Colombia (SAC).



Así quedó establecido en la última reunión del 2016 de la junta directiva de este ente privado, que hace dos días aprobó la propuesta del perfil presentada por su Comité de Dirección. Quien asuma las riendas de la máxima organización de empresarios rurales colombianos deberá tener al menos 12 competencias en términos de liderazgo, representatividad, proactividad, experiencia mínima de entre 8 y 10 años en el sector agropecuario, manejo de idiomas, relaciones interpersonales y conocimiento de la actividad productiva rural e iniciativa, entre otras fortalezas. Se trata de un perfil combinado entre lo técnico y lo político, junto con habilidades de relacionamiento y capacidad para liderar equipos.



(Lea: Hay 28 candidatos en el sonajero para la presidencia de la SAC).



Siendo realistas, los aspirantes deben saber que el puesto solo estaría listo en febrero del próximo año, pues aunque el proceso de selección ha venido tomando forma, y ya está definido el perfil, la designación requerirá de al menos dos o tres meses más.

Portafolio conoció que el Comité de Dirección se va a reunir la próxima semana, y muy seguramente se iniciará la labor de revisión de las cerca de 30 hojas de vida que han llegado a la entidad, sin que haya habido convocatoria oficial.



Sin embargo, uno de los puntos por definir es si la selección del nuevo presidente de la SAC la hará una firma de cazatalentos o se realizará de manera directa. Esta decisión la deberá tomar el comité, posiblemente la semana entrante. También se contempla la opción de que la empresa cazatalentos escoja a tres o cinco finalistas y posteriormente la junta directiva, en pleno, tomaría la decisión final.



Mientras esto ocurre, Alejandro Estévez, quien al parecer es uno de los candidatos, continuará ejerciendo la presidencia del gremio, en calidad de encargado, tras el retiro de Rafael Mejía López, quien renunció en septiembre y ahora ocupa el cargo de presidente de la Bolsa Mercantil.



Aunque no han sido revelados los nombres de todos los aspirantes, Portafolio conoció que en la lista figuran varias mujeres, con lo cual no se descarta que, por primera vez, el sexo femenino llegue a este cargo.



LA NUEVA SAC



Aunque no se está hablando de una reestructuración de la organización gremial, sus directivas tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiación, en un plan que incluiría una campaña para la afiliación de más gremios y la generación de recursos propios, distintos a los de las cuotas de sostenimiento, tales como la creación de un centro de estudios económicos que produzca informes que pueden ser vendidos a empresas u organizaciones privadas que los requieran para la toma de decisiones sobre sus negocios.



Las directivas del gremio cúpula del sector agropecuario aseguran que una de las metas es darle a la SAC un giro acorde con las nuevas condiciones del mercado, la tecnología, la globalización y la necesaria integración con la actividad agroindustrial que ha venido dándose de manera lenta.



Los empresarios del sector rural quieren una SAC moderna que impulse la inserción del campo en la revolución digital.



EL GREMIO RURAL NACIÓ EN 1871



Su primer presidente fue Eustorgio Salgar. Hoy cuenta con 53 afiliados de los sectores agrícola, pecuario, silvícola y acuícola, que aportan más del 80% del PIB agropecuario colombiano. También hacen parte de esta organización varios centros de educación superior, cooperativas, empresas comerciales y asociaciones de profesionales vinculadas al desarrollo del campo. La sede principal está ubicada en la Torre Colpatria, en Bogotá.