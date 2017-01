La actividad económica colombiana abrió el año estrenando normas tributarias, salario mínimo e incrementos de precios y tarifas en algunos bienes y servicios.



Sin embargo, en medio de la cascada de alzas que ha generado molestias en algunos sectores empresariales y de consumidores, el país está ante expectativas favorables en frentes claves como la inflación, las tasas de interés, el recaudo de impuestos (gracias a la reforma tributaria), el incremento de los precios del petróleo, el despegue de la inversión en infraestructura, el dividendo de la paz, la producción agropecuaria y la dinámica de la actividad turística.



Por esas razones, los expertos pintan en el 2017 un panorama mejor que el del 2016. Y es que además de los aspectos señalados, hay otros que hacen ver al país con cierto nivel de optimismo, frente a lo sucedido el año pasado. Por ejemplo, el comercio exterior es otra de las noticias con tendencia positiva para el periodo que comienza, si se tiene en cuenta que en el cierre del 2016 mostró una leve recuperación.



Sin embargo, no está claro cómo despejar nubarrones liderados por el menor ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, los altibajos en la producción industrial, el estancamiento de las ventas del comercio, la incertidumbre generada en la actividad edificadora debido a la reducción de las licencias de construcción, y el impacto que podría tener en la demanda interna la entrada en vigor de la reforma tributaria, especialmente en lo que tiene que se refiere al aumento del IVA general del 16 al 19%.



Además, el rumbo del precio del dólar es una de las grandes incógnitas, debido a que la tasa de cambio puede ser influenciada por factores externos, como la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y la alta tensión en la geopolítica internacional, que además podría frenar de nuevo el leve despegue de las exportaciones colombianas. De igual manera, la crisis económica y política de Venezuela sigue siendo un factor importante para Colombia, especialmente en sus poblaciones fronterizas.



En términos generales, si se comparan los resultados del 2016 con las señales que marcan el inicio del 2017, todo indica que este será un mejor año que el anterior, aunque los retos son de gran magnitud. Incluso, hay quienes afirman que los factores externos jugarán un papel determinante en el rumbo de la economía nacional, lo que genera incertidumbre, ya que, por no ser del resorte de las autoridades locales, será más difícil tomar medidas para enderezar ese camino o evitar un impacto mayor.



Infraestructura

Después de la desaceleración de la economía en el 2016, se espera que el sector de la infraestructura sea el que impulse el crecimiento del PIB del 2017.

Por eso, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) considera que en el año que comienza es clave mantener la dinámica de los proyectos que están en marcha e iniciar las obras que han sido programadas. De esta manera, el sector no solo se convertirá en uno de los grandes generadores de empleo, sino que, junto a la vivienda, pasaría a ser jalonador del crecimiento del PIB del país.



Uno de los aspectos que contribuirá a que el sector de la infraestructura le ponga ritmo al crecimiento económico es terminar los cierres financieros de la segunda y tercera ola de las vías de cuarta generación (4G), así como las iniciativas privadas que estudia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



“Aunque 7 proyectos de la primera ola 4G cuentan ya con desembolsos en firme por parte de entidades financieras locales y extranjeras, en el 2017 los proyectos de la segunda y tercera ola 4G junto con las iniciativas privadas deberán completar este trámite para así garantizar la cabal ejecución de los proyectos”, explicó la CCI.



PIB: APUESTAS DIVIDIDAS

Los pronósticos sobre el crecimiento de la economía en el presente año muestran grandes diferencias entre los analistas.

El Gobierno insiste en que el PIB aumentará 3%, mientras que otros sectores creen que será muy similar al del 2016, es decir que posiblemente se ubique por debajo del 2%. Las apreciaciones de quienes apuestan por una cifra inferior a la oficial están soportadas en la tendencia que mostró la actividad productiva el año pasado. Además, factores como el incremento del salario mínimo del 7% y la reforma tributaria, son los argumentos de quienes hablan de un PIB moderado para el 2017. Por su parte, el Gobierno confía en el 3% debido a la expectativa de la paz, la menor inflación, el descenso en las tasas de interés y el ajuste fiscal, que le permitirán mantener el grado de inversión.