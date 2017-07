Los retos de Lenin Boltaire Moreno

El actual Presidente de Ecuador recibió el país en recesión, con la olla raspada y los principales indicadores económicos en rojo: déficit fiscal y balanza de pagos en niveles, no en las nubes, pero sí bastante altos; deuda pública con impulso ascendente, y reservas internacionales en caída. Este es el resultado de un plan de inversiones y de gasto público montado sobre una cotización del petróleo de 100 dólares, que terminó siendo auspiciado con deuda china, debido al desplome

de dicho precio.



El proyecto del gobierno del presidente Moreno, 'Toda una Vida', no aborda la forma de resolver el des- cuadre de las finanzas públicas; es un programa de inversión social. El plan se refiere a la protección que brindará el Estado a los ciudadanos más desfavorecidos, desde su nacimiento hasta la muerte.



Abarca el desarrollo infantil gratuito, la ampliación de la cobertura de la educación sin tener que pagar, la construcción de 300.000 casas para entregar gratuitamente, el aumento del llamado bono de desarrollo humano, así como el incremento de la pensión de jubilación, y hasta sepultura gratuita. El gran problema de esa iniciativa es que no se sabe de dónde va a salir el dinero para su financiamiento.



Las exportaciones ecuatorianas de cacao, atún, banano, camarones y flores tienen como principal destino la UE.

Su relacionamiento con el coloso del Norte está en un estado calamitoso y el comercio ha pagado los platos ro tos. Ecuador se retiró de la negociación del TLC entre la Comunidad Andina y Estados Unidos, renunció a la prórroga de la exoneración de los impuestos de importación en EE. UU. (caso Snowden), expulsó a la embajadora Heather Hodges, sacó a los gringos de la base militar de Manta y concedió asilo político al fundador de Wikileaks para evitar su extradición a EE. UU. El costo y las exportaciones ecuatorianas dife- rentes al petróleo han perdido competitividad y han venido disminuyendo.



Su relaciones con la Unión Europea (UE) son buenas y el comercio ha salido favorecido: es el principal destino de las ventas externas no petroleras de Ecuador, en particular banano, cacao, atún, camarones y flores. La UE le hizo un gran favor al hacer una excepción y prorrogarle las preferencias arancelarias unilaterales (a las cuales no tenía derecho) y, simultáneamente, negociar la adhesión al TLC entre ella, Colombia y Perú. El objetivo de la Unión Europea con Ecuador es acercarlo más hacia sus valores y alejarlo, lo más posible, del Alba, para lo cual tiene para concederle, además del TLC, la exoneración del requisito de visa.



Colombia le vende más de lo que le adquiere a Ecuador -ese país es el principal comprador de nuestros productos industriales-, aunque suda petróleo para que su arroz pueda entrar a nuestro país. La reciente eliminación del recargo a la importación (con ocasión dela crisis dela balanza de pagos), es una buena noticia para la industria colombiana.

Para que la economía ecuatoriana tome impulso de nuevo, el gobierno de Lenin Moreno tendrá que explotar el petróleo existente en los parques nacionales, y esperar tanto que la suerte lo bendiga con el rebote del precio del crudo como que los chinos sigan invirtiendo en el país.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio exterior