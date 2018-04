Los temas que el sector privado espera con la visita de Trump

La primera visita del presidente estadounidense Donald Trump a Latinoamérica ha despertado un gran interés en los distintos gobiernos de la región, pero el hecho de que Colombia sea una de las dos naciones en las que hará escala, hace que la expectativa en el país sea alta. Y el sector privado no es la excepción.



En estos momentos aún no se conocen los detalles oficiales de cómo se desarrollará la agenda tras la llegada de Trump el próximo 15 de abril, pero los gremios coinciden al pronosticar que serán tres los temas que coparán la visita: el comercio binacional, los problemas generados por los cultivos ilícitos y, por último, Venezuela.



El primero de ellos no podría estar más de coyuntura, sobre todo tras la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio que el mandatario estadounidense firmó hace ya más de un mes y de los que Colombia no ha logrado, hasta el momento, quedar eximido.



En este sentido, el presidente del gremio exportador (Analdex), Javier Díaz, fue crítico con la medida. “Uno de los temas debe ser el respeto del TLC firmado. No lo han respetado y muestra de ello es que Colombia haya quedado incluida dentro de los aranceles. Es clave aprovechar ese punto, porque Colombia no debería ser afectada por este tipo de medidas, máxime cuando los productos nacionales no representan ni el 1% de las importaciones. Esta decisión es ilegal e injusta. Ellos van a aprovechar para plantear sus irritantes comerciales como lo son la chatarrización, la propiedad intelectual y los medicamentos”.



Pero los exportadores no son los únicos que resaltan la importancia que tendrá el tema del comercio durante la visita de Trump. Para Roberto Vélez, gerente de la Federación de Cafeteros (Fedecafé), “Estados Unidos es el socio comercial más grande de Colombia y en la medida en que más del 40% del café colombiano tiene ese destino, se trata de una visita importante para esta industria”.



A su vez, Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), deja claro que la llegada del Presidente de Estados Unidos es una buena oportunidad para que “se ratifiquen y fortalezcan los acuerdos comerciales existentes, que benefician a ambos países, y que fueron producto de muy extensas negociaciones”.



En el segundo de los temas, el de los cultivos de coca, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, cree que Trump dará a Colombia, “un jalón de orejas por este tema”. Esto, después de que un informe que se publicó en Estados Unidos afirmara que las plantaciones de coca presentan un crecimiento de 18%.



En este mismo punto, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, resalta que “es una visita muy compleja, porque Trump es un hombre muy imprevisible y no necesariamente su agenda estará sincronizada con la del presidente Santos. Un tema que va a ser esencial es el de la erradicación de cultivos ilícitos, porque no va a ser fácil abordarlo, luego de tantos años del Plan Colombia”.



Solano, por su parte, espera que “se llegue a un entendimiento en la lucha conjunta contra las drogas”.



Sumado a los dos anteriores, el tercero de los temas de la agenda, según los gremios, sería el de la crisis de Venezuela. “Esperamos conversaciones frente al tema de Venezuela. Colombia requiere colaboración de la comunidad internacional y particularmente de EE. UU. en cuanto a los migrantes venezolanos, lo cual tiene implicaciones en la economía nacional, como en las finanzas públicas y el tema sanitario”.



De momento, las autoridades de ninguno de los dos países han facilitado detalles de la agenda. Sin embargo, todo parece indicar que el único encuentro que mantendrá Donald Trump durante su visita al país será con el presidente, Juan Manuel Santos.





Rubén López Pérez

Andrés Quintero