Luz verde para avanzar a la segunda fase del Brexit

Theresa May y Jean-Claude Juncker tras su intervención ayer en la que anunciaron el acuerdo alcanzado.

Tras meses de infructuosas negociaciones, ayer los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron el primer gran acuerdo que define los términos de cómo será la separación, lo que allana el camino hacia una segunda fase en la que ambas partes comenzarán a definir su futura relación comercial.



Esto se dio una vez que las autoridades de la UE consideraron que se han dado los avances necesarios en los tres aspectos que incluía la primera fase, que son los derechos de los ciudadanos, la factura de la salida y la frontera irlandesa.



“La Comisión Europea ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación”, indicó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



En este sentido, pese a que no se dieron muchos detalles acerca de los puntos acordados, los portavoces británicos confirmaron que la cifra final de la ‘factura’, en concepto de compromisos presupuestarios ya adquiridos o pensiones de los funcionarios europeos, estará entre 40.000 y 45.000 millones de euros.



En cuanto a la frontera con Irlanda, que fue el factor que retrasó durante esta semana el anuncio del acuerdo de ayer, Reino Unido se comprometió a mantener una ‘frontera invisible’, lo que se alineó con las demandas de la UE. “En Irlanda del Norte, garantizaremos que no haya frontera dura”, apuntó la primera ministra, Theresa May.



Asimismo, ambas partes se comprometieron a llevar a cabo una ‘protección recíproca’ de los derechos de los aproximadamente 4 millones británicos en el resto de países comunitarios y de estos en el Reino Unido.



Ahora, destrabar de forma definitiva el siguiente paso en la negociación estará en las manos de los líderes europeos que se reunirán el 14 y 15 en Bruselas.



“El desafío más difícil aún está por delante”, aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Todos sabemos que un quiebre es difícil, pero quebrar y construir una nueva relación es mucho más complicado”, agregó.



Además, el otro gran reto al que se enfrentará la segunda fase del Brexit será definir el periodo de transición comercial, de tránsito y económico una vez que se ejecute la salida definitiva del Reino Unido, la cual está pautada para el 29 de marzo de 2019.