¿Hubo manos criminales en el brote de aftosa?

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Ministerio de Agricultura confirmaron en las últimas horas que con el sacrificio de 3.325 animales en las zonas de Cúcuta, Tame, Tibacuy y Yacopí, se concluyen los casos activos de fiebre aftosa que a finales del pasado mes de junio fueron detectados y controlados.



Sin embargo, dentro del proceso de control y erradicación adelantado por la autoridad sanitaria del país, con el apoyo de expertos internacionales, han surgido dudas sobre cómo el virus llegó a Yacopí, en el departamento de Cundinamarca.



En diálogo con Portafolio.co, el ministro de agricultura y desarrollo rural Aurelio Iragorri expresó su preocupación ante la posibilidad de que el contagio hubiera sido causado de manera artificial.



“¿Cuál inquietud me queda? Los expertos que vinieron de Argentina, Paraguay y Chile, y los nacionales están buscando la ruta de entrada del brote a Yacopí. Porque la enfermedad es tan contagiosa que debe dejar una muestra en el camino de animales contaminados y esta no aparece. Ya se revisaron cinco kilómetros a la redonda, ya hicieron otro testeo 10 kilómetros a la redonda, y nada. Parece ser que fue mecánica”, indicó el ministro.



De acuerdo con el jefe de la cartera de agricultura, el acceso de estos animales a Yacopí sólo puede darse por un camino y tras exhaustivas revisiones adelantadas por el ICA, por esa ruta no hay rastros de que un animal infectado haya pasado por ahí.



“La aftosa no llueve. No pareciera que un animal enfermo la hubiera subido a Yacopí, porque hubiera dejado otros animales contagiados a su paso y en el camino de acceso por el que se solo se accede a pie, no hay un solo animal enfermo hasta que tras dos horas y media de camino se llega a la zona donde se registró el brote. No pueden haber subido el novillo enfermo en un helicóptero. Eso indica que probablemente fue mecánica, quiere decir que el virus venía en algo o con alguien”, aseguró el funcionario.



Las autoridades sanitarias continúan con la investigación que les compete, tratando de ubicar la ruta de ingreso del virus al municipio cundinamarqués, y al tiempo se adelanta una investigación adicional para confirmar o descartar si se presentaron manos criminales.



“Es un tema biológico, científicamente comprobable y los expertos no han podido explicarse una manera distinta a la mecánica para que el virus haya llegado a Yacopí”, enfatizó Iragorri.





Julián Calderón H.

julcal@eltiempo.com