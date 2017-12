Mantener la calificación del país dependerá de corregir el déficit fiscal y de un mejor PIB

La decisión de Standard and Poor’s tomó por sorpresa al Gobierno Nacional. A pesar de que aún se conserva el grado de inversión, los ojos están puestos sobre Mauricio Cárdenas y del Ministerio de Hacienda que dirige, pues de él dependerá no solo que el país recupere la calificación de S&P sino, además, que Fitch Ratings y Moody’s, no sigan los mismos pasos.

Sin embargo, algunos expertos, como el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, consideran que ya las cartas están jugadas y que las dos agencias calificadoras de riesgo tomarán la misma determinación que Standard and Poor’s.



“Creo que tomarían el mismo camino, pero se van a demorar en hacerlo. Pueden reaccionar después y creo además, que hay problemas estructurales de la economía; el déficit fiscal y el aumento de deuda pública son dos de ellos, y no se van a solucionar de la noche a la mañana, por eso creo que tarde o temprano también van a tomar acciones sobre la nota crediticia del país”, indicó Restrepo.



Sin embargo, no todos son tan pesimistas. Si bien se reconoce que hay problemas estructurales a los cuales hay que dedicarles grandes esfuerzos, consideran, como la excodirectora del Banco de la República, María Mercedes Cuéllar, que si se toman las medidas indicadas se puede evitar la reducción de la nota del país por parte de Fitch y Moody’s.



“El reto más importante que tiene el Gobierno Nacional, de cara a que las otras dos agencias no le degraden la nota, es lograr tener un equilibrio fiscal y lograr que la economía del país presente mejores crecimientos”, señaló Cuéllar.



Para el Rector del Rosario, lo que se debe hacer es trabajar en los temas estructurales con el objetivo de evitar nuevas rebajas en la nota y así poder mantener el grado de inversión. “Se debe buscar ser más eficientes en el gasto público, este ha sido uno de los grandes problemas y como tal se debe enfrentar con mucho rigor. Así mismo se debe buscar cómo solucionar las dificultades que se presentan con el sistema de participaciones y el temas pensional”, aseveró Restrepo.



Por su parte, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp, asegura que “lo primero que debería venir sería un recorte de outlook, no de la calificación dado que lo tienen en estable. Para evitar un recorte efectivo creo que el Gobierno y los candidatos presidenciales deben tomar en serio las propuestas de gasto de la Comisión Independiente e irse por el lado de la austeridad. Por el otro lado, mantener la credibilidad sobre la Regla Fiscal”.



En ese sentido, Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de Citibank coincidió “con que lo más importante es continuar con la consolidación fiscal. Eso significa buscar eficiencias en ingresos y gastos. Para ingresos sería importante que se entienda que se necesita incrementarlos. En gasto, buscar aplicar las recomendaciones que vengan de la comisión del gasto. Ayudaría también confirmar el compromiso que el país tiene para disminuir sus niveles de déficit y deuda”, sin embargo, indicó que “el problema es que todo esto sería para el nuevo Gobierno, porque en esos frentes no es mucho lo que la administración actual pueda hacer”.



Finalmente, Daniel Escobar de Global Securities, asegura que todo dependerá de que “la casa quede en orden para 2019”, porque todo se centra en “temas fiscales”. El problema, asegura, es que “no veo cómo lo van a hacer, a menos que reduzcan nuevamente la inversión a la mínima expresión”. Coinciden todos en que el gran reto es para el próximo Gobierno.