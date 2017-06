Más de 550.000 vehículos utilizan GNV en Colombia

Archivo particular.

El Gas Natural Vehicular (GNV), es un combustible alternativo al petróleo, compuesto principalmente por gas metano. Aunque comprende cualquier forma de presentación (comprimido o líquido), en Colombia las estaciones de servicio solo lo ofrecen de forma comprimida.



El GNV por ser económico y ambientalmente limpio, es considerado una alternativa sostenible para la sustitución de combustibles líquidos. La razón, al tener un alto índice de hidrógeno por carbono (4), produce menos CO2 por unidad de energía entregada, en comparación con hidrocarburos más pesados.



SOSTENIBLE EN SU CONSUMO



En un de foro movilidad sostenible para los departamentos de la Costa Atlántica, y organizado por Gases del Caribe, Surtigas y Promigas, en noviembre pasado, se llegó a la conclusión que la gran apuesta del sector es seguir avanzando en la penetración del GNV y, en este proceso, el mercado de los vehículos de transporte de carga y pasajeros con motores dedicados juega un papel muy importante.



“Las ventajas del GNV no solamente son de tipo ambiental, sino también económico. El ahorro de los operadores del transporte masivo de pasajeros que usan este combustible frente a otros es de un 30%, lo que puede representar más de $200.000 millones al año”, explicó Juan Carlos Montoya, en ese entonces gerente de movilidad de Promigas.



Por su parte, el gerente de Transmetro, Ricardo Restrepo, afirmó en el mismo evento que la empresa de transporte –con operación en Barranquilla y su área metropolitana– ha dando cumplimiento con las normas ambientales, pero aclaró que cuando se comienza a hablar de la integración del transporte público en la ciudad se abren nuevos espacios para el uso de gas natural, ya que contempla todos los modos de transporte.



Y Carlos Cadena, catedrático de la Universidad Eafit, y experto en el tema de combustibles sostenibles, indicó ante los asistentes que “con el acuerdo COP 21 de París, el Gobierno Nacional está obligado a trabajar en la reducción de emisiones, como un impulso fundamental para el transporte masivo amigable con el medio ambiente”.



LA DEMANDA



Durante el 2016, el número de vehículos nuevos operando con este combustible fue de 17.970. Y para diciembre el total de vehículos con GNV era cerca de 550.000, así lo muestran las cifras consolidadas de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), tomadas del Ministerio de Minas y Energía y empresas afiliadas.



El gremio indica que el GNV representa más del 10% de la canasta energética, mientras que el diésel se acerca al 50% y la gasolina al 42%.



Técnicos de Naturgas afirman que el GNV es tan económico que un taxista que decida utilizar esta fuente de energía puede ahorrarse hasta un salario mínimo mensual. Este ejemplo pone en evidencia por qué en los últimos cuatro años más de 250.00 vehículos se pasaron a este combustible.



Para Santiago Mejía, gerente de GNV de Terpel, el GNV ha perdido la dinámica que traía frente a la competitividad que han tenido los combustibles líquidos en los últimos dos años.



“La caída en el precio del barril de petróleo incidió en el valor de los combustibles líquidos y al incremento de la tasa representativa del mercado o la devaluación, que han incrementado los costos del gas para las estaciones de servicio, debido a que estos están indexados al dólar”, indicó.



GNV EN CIFRAS



Datos del Ministerio de Minas y Energía, registran que, en la actualidad, Colombia cuenta con 556.548 vehículos convertidos a gas y una infraestructura de 790 estaciones de servicio distribuidas en 22 departamentos.



Para Germán Arce Zapata, jefe de la cartera minero-energética, el tema del GNV, debe ser prioritario en todo el país, no solo por ser un combustible fósil limpio y sostenible, sino además porque puede ser de vital importancia para los servicios públicos.



“Los sistemas integrados de transporte en Cartagena y Medellín son dos de los ejemplos a tomar en cuenta, y en esta última los camiones recolectores de basura también usan este combustible; además, hay que tener presente las pruebas pilotos con los buses de TransMilenio en Bogotá”, señaló el ministro Arce Zapata.



Ante el panorama, Orlando Cabrales Segovia, presidente Naturgas, afirmó que si bien el uso del GNV no ha tenido la acogida esperada, las cifras destacan los beneficios de este combustible en el uso vehicular.



“El uso de GNV permite ahorros para el Gobierno. Entre el 2004 y el 2014, los gastos asociados a subsidios y al Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles ascendieron a cerca de $26 billones”, señaló el presidente de este gremio.