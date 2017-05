Más oro se vende afuera, pero la extracción es en su mayoría ilegal

Del total de la extracción de oro en Colombia solo el 13% corresponde a la producción formal y registrada, es decir que, el 87% restante pertenece a la extracción informal.



“El comportamiento aurífero colombiano en los mercados internacionales ha venido creciendo, y en el 2016 se registró un aumento importante en la producción legal del metal. Pero hay que revisar cuánto de ese oro que se está exportando pertenece al llamado oro gris u oro por fuera del mercado”, señala Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



(Lea: Comienza el montaje de la mina de oro más grande de Colombia)



Para el vocero de este gremio, hay operaciones mineras auríferas que carecen de control para supervisar su producción.



En el país, se producen al año en promedio 55 toneladas de oro de las cuales el 87% viene de una extracción que es informal, que va desde barequeros hasta pequeños proyectos artesanales y diferentes formas de hechos al margen de la ley.



(Lea: ‘El 2017 podría ser un año histórico para la minería’)



Sobre la producción de esta minería ilegal, y que representa más del 80% de la producción no hay un control preciso o norma del Estado que identifique o rastree su origen.



“Se debe crear una norma que haga más efectiva la trazabilidad o comercialización de ese oro, al identificar su origen”, señala un consultor en minería que prefiere no ser identificado.



(Lea: Así ‘lavan’ el oro de la minería ilegal en el país)



El analista advierte que mucho de este oro que se extrae, no tiene una identificación del lugar donde fue extraído.



Por su parte el gremio de los exportadores, resalta que la mayoría de esos volúmenes de las ventas auríferas al exterior, aunque son legales, no tienen un rastreo de su origen.

“Hay un fenómeno de exportaciones ilegales, y este sector ha sido usado para ese propósito”, señaló semanas atrás el presidente de Analdex, Javier Díaz.



Precisó este vocero que “indudable allí hay un problema con estas exportaciones porque se está prestando para operaciones ilegales. No tengo cifras a la mano para que uno pueda analizar el contexto. Esto no es nuevo y desde años atrás se presenta este fenómeno”.



Paramilitares, delincuencia común y bandas criminales, entre otros, actores tienen actividades auríferas.



FORMALIZACIÓN MINERA



La minería ilegal sacaba oro del país que no era registrado. Pero ahora con la legalización ha aumentado los registros del oro. Así esta formalización ya esta dando resultados en los registros de exportaciones de oro que se caracterizan como legal.



De hecho, en el reciente reporte (marzo) del Dane sobre exportaciones, la colocación aurífera en los mercados del mundo en el primer trimestre aumentó un 82,5%.



“Para el grupo ‘otros sectores’, las ventas externas registraron una variación del 77,8%, que se explica por el crecimiento en las exportaciones de oro no monetario con un 79%”, señala otro aparte del reporte del Dane.



En volumen fueron despachadas 14 toneladas, en donde gracias a la cotización del metal a nivel internacional, le reportó a Colombia US$473,2 millones para estos meses.



Además, del total de exportaciones registradas (según grupos de productos para la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el primer trimestre, las cuales tuvieron un crecimiento del 31,4%, el oro contribuyó con un 3,3% al aumento de las ventas.



COTIZACIÓN INTERNACIONAL



El precio del oro en las bolsas del mundo ha sido volátil en la medida que tuvo un cierre de año 2016 muy bueno y unas caídas registradas en los primeras semanas del presente año. El precio de la onza se ha mantenido por encima de los 1.200 dólares, lo cual resulta altamente rentable para el país y para los productores. Ayer cerró en 1.255 dólares la onza.