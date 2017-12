Mayor consumo ha impulsado expansión de sector alimentos procesados en Bogotá

El aumento en el consumo en los hogares ha impulsado el crecimiento del sector de alimentos procesados en Bogotá y sus municipios vecinos, donde se concentran alrededor de 2.500 empresas dedicadas a esta actividad, por lo que se prevén ventas este año por unos 20.110 millones de dólares.



"Para final de año se espera que las ventas de alimentos procesados en Bogotá alcancen los 20.110 millones de dólares, y se tiene presupuestado que en 2021 llegarán a 29.000 millones de dólares", dijo a Efe el director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez.



El ejecutivo destacó que "el crecimiento de este sector ha posicionado a Bogotá como el epicentro de alimentos procesados del país, al concentrar el 44 % de las ventas". El director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, Camilo Montes, aseguró que el sector de alimentos procesados es una "industria muy madura" en la región capital, con unas 2.500 empresas de las 9.800 de mayor tamaño que funcionan en el país y que generan 190.000 empleos, de los cuales 60.000 se concentran en esta zona.



Bogotá-Cundinamarca "se consolida como la región con mayor densidad en empresas de alimentos en el país", señaló Montes, quien resaltó que se trata principalmente de compañías "con una cobertura de un mercado regional o nacional o en muchos casos internacional". También reúne 42 de las 100 empresas extranjeras más importantes del sector presentes en el país, como PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Parmalat, Kellogg's, Heineken, la cervecera belga AB InBev y la multinacional peruana de bebidas Aje, destacó por su parte Invest in Bogotá.



Pero además Montes resaltó que Bogotá y sus municipios vecinos tienen clústeres que abastecen no solo a la región sino al país e incluso mercados extranjeros, con empresas como Alpina, Alquería, Parmalat, en el segmento de lácteos, o Productos Ramo en galletería y panadería, entre otras. De igual forma la región capital se ha convertido en un centro de abastecimiento nacional, ya que muchos de los productos que son importados llegan a esta zona y desde aquí se distribuyen al resto del país.



"Bogotá es un eje en la industria de alimentos procesados y bebidas de Colombia. La capital absorbe el 58 % del total de las importaciones nacionales y a su vez es el principal exportador de alimentos procesados del país, con 43 % de todas las ventas al exterior", complementó por su parte Pérez, de Invest in Bogotá.



Al analizar el desarrollo del sector de alimentos procesados con respecto a América Latina, Moreno apuntó que el tamaño de este mercado en Bogotá y sus municipios vecinos equivale "a toda Centroamérica". "Este es un mercado bastante sofisticado; el paladar de los bogotanos exige productos cada vez más finos en términos de sabores, de aromas, de experiencia. Es una de las capitales de América Latina que tiene mayor nivel de sofisticación en su consumo", agregó Montes, quien aseguró que es comparable con ciudades-región como Ciudad de México.



Cifras de Invest in Bogotá señalan que el aumento en el consumo de los hogares ha dinamizado el sector de alimentos procesados, que en 2015 exhibía entre sus principales segmentos la molinería, panadería y repostería, con el 29 % del total nacional, seguido por lácteos, con un 26 % y harinas, confitería y snacks, con el 18 %.



Consultado sobre las perspectivas del sector, Montes estimó que mantendrá el comportamiento de la última década, con un crecimiento de "dos dígitos", y un mercado "muy dinámico" con interés de abastecer a América Latina.





*EFE