Mayor inclusión social, lo nuevo de los estatutos cafeteros

Tras cuatro años de diálogos, propuestas y concertaciones, en un congreso extraordinario de productores de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se logró la aprobación de los nuevos estatutos que regirán al gremio agrícola más destacado del país.



(Lea: El gremio cafetero busca a los exportadores privados)



En general, los nuevos estatutos del sector no tuvieron cambios sustanciales, en la medida que lo hoy vigente ha mostrado una alta efectividad; “ni reformar, también es reformar, en la medida que lo escrito ha demostrado una alta efectividad”, dijo uno de los delegados en el congreso, celebrado ayer en el auditorio de Plaza Mayor, en Medellín.



(Lea: ‘Precio externo del café debería estar mínimo a US$3,50 la libra’)



En segundo lugar, los nuevos estatutos plasmaron los derechos y los deberes de los cultivadores de café, relacionados con el código de ética y de Buen Gobierno, vigente en el gremio.



En tercer lugar, se selló también una mayor inclusión de los productores en el gremio, pues desde hoy será más participativa, multicultural y multiétnica.



(Lea: 40 países estarán en Foro Mundial de Productores de Café en Medellín)



Por último, como común denominador, está el concepto sobre un consenso fundamental para lograr los resultados de los planes y programas diseñados por FNC.



“Con representantes de los 15 comités departamentales y de 375 municipales, bajo una metodología participativa e incluyente, se realizaron 26 talleres, en los que participaron más de 1.000 personas del gremio, donde se consultaron y afinaron las propuestas de reforma llevadas al congreso cafetero que las aprobó hoy”, dijo un vocero de la Federación.



Con la participación de la base cafetera que siempre ha caracterizado al gremio, una representativa Comisión de Reforma de Estatutos especialmente conformada para tal fin, se encargó de recoger propuestas e identificar los temas en los cuales debía centrarse el debate para potenciarlo.



“Esto es histórico, hacer una reforma estatutaria donde se reciben opiniones de 1.100 personas y además se estudiaron las propuestas de todos”, anotó Luis Alfonso Villegas, miembro de la Comisión de Reforma de Estatutos por el Comité de Antioquia.



“El trabajo fue arduo, pero el resultado es bastante satisfactorio”, resaltó Flor Matilde Sacristán, comisionada por el Comité Departamental de Cundinamarca.



La FNC en todo momento apoyó, acompañó y facilitó el proceso, pero sin injerir en el análisis y debate por el cual los propios cafeteros llegaron al consenso final para aprobar los nuevos estatutos, vistos como la propia constitución de la entidad.



Entre otras reformas a los estatutos destaca que el productor podrá delegar su representación y el otorgamiento de la cédula cafetera (previa renuncia a su derecho de tenerla a su nombre) también en su cónyuge o compañera permanente.



Antes solo podía hacerlo en uno de sus hijos, lo cual estimula la equidad de género y da continuidad a la empresa cafetera.



Las reuniones ordinarias del Congreso Nacional de Cafeteros podrán ser en sitio diferente a Bogotá, mientras que para ser miembro de Comité Directivo, se establece como requisito que el caficultor sea federado con antigüedad igual o superior a tres años.



Como paso hacia elecciones cafeteras con visión de género, las mujeres productoras deberán entrar a conformar listas para ser elegidas, mientras que se amplió de seis meses a un año el plazo mínimo para que quienes hayan participado en elecciones populares o directorios políticos puedan inscribir candidaturas cafeteras.



Esta decisión fue aplaudida por el gerente del gremio, Roberto Vélez, quien al ser cuestionado sobre este tema indicó su oposición a que el gremio participe directamente en política o a que sea puerta giratoria para políticos.



Tras la presentación de los nuevos estatutos, el dirigente gremial indicó varios temas de candente actualidad en el sector que, además serán tratados en el Foro Mundial de Productores de Café, que sesionará hoy en la capital de Antioquia.



Por ejemplo, destacó que la iniciativa de tener un fondo de estabilización de precios del grano, para garantizar un ingreso básico a los productores está ‘empantanado’, en la medida que dicho fondo debe funcionar de la mano de las compañías de seguros, que deben ofrecer un producto financiero para tal fin.



Así las cosas, ofrecer una garantía de sostenibilidad del precio costaría anualmente no menos de US$100 millones; sin embargo, Vélez indicó que con ese monto es mucho más atractivo financiar los programas de renovación de cultivos para lograr una caficultura con mayor producción y productividad.



Otra de las opciones planteadas inicialmente era que el Gobierno diera el ‘case’ inicial para financiar dicho fondo, pero “no tiene plata”, dijo tajantemente el dirigente cafetero.



Por otra parte, el gerente del gremio llamó la atención de los cultivadores porque anualmente se renueven no menos de 100.000 hectáreas de café, como inicialmente se planteó, de la mano de subsidios para financiar la inactividad de los cafeteros durante el proceso de renovación.



Por último, y como una de las mayores preocupaciones para el crecimiento y sostenibilidad de la caficultura está en la escasez de nuevas generaciones que quieran quedarse en las fincas para vivir del café.



Medellín.