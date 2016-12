Si bien los analistas coinciden en que el desempeño del PIB el próximo año será mejor que el de este, su incremento no sería tan bueno como para alcanzar la meta que se trazó el Ministerio de Hacienda.



Las expectativas de crecimiento de la economía para el 2017 son del 3,5%, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno, pero el promedio de los analistas indica que sería del 2,6%.



Tras conocerse el resultado del tercer trimestre, las posibilidades de alcanzar la meta de este año se redujeron aún más.



El 1,2% que aumentó la economía en ese lapso hace que la meta del 2,5% establecida sea prácticamente inalcanzable. El aumento en lo corrido del año va en 1,9%, con lo cual el PIB del último trimestre debería ser de, por lo menos, el 4,3%.



Sin embargo, aunque la economía no crecerá lo previsto, se sigue manteniendo en terreno positivo y ya llegó a 16 trimestres consecutivos haciéndolo.

0,4 % Adicional para la economía. Así se lo dijo el FMI al presidente Santos, siempre y cuando se apruebe la reforma tributaria.



El 2017 le entregará al Gobierno algunas ventajas que, si logra explotar, le permitirán registrar un crecimiento económico destacado, a pesar de que la coyuntura mundial siga adversa.



Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que el momento más difícil para la economía colombiana ya pasó y que en adelante se podrá esperar un desempeño superior de los principales indicadores que la miden.



“El déficit de la cuenta corriente ha venido mejorando, y lo ha hecho a un ritmo mayor al que estaba previsto. La inflación, que en julio rozó el 9%, hoy se acerca al 6,5%, aunque se debe esperar que la tendencia a la baja se consolide para que las expectativas de largo plazo, a uno y dos años, vuelva a estar en el rango meta que tiene definido el Banco de la República”, explicó Villar.



Así mismo, añadió que en 2017 se dará la ejecución de inversiones por parte de los gobiernos territoriales, los cuales entran en su último año, el cual habitualmente es el de mayor gasto.

4,4 % Crecerían las edificaciones. Esa es la proyección para el 2017, según la presidenta de Camacol, Sandra Forero.



De acuerdo con Villar, otro de los aspectos que favorecería el crecimiento del año entrante es el desarrollo de los proyectos de Cuarta Generación que ya arrancaron, así como el comportamiento de las obras civiles, que han venido siendo generadoras de crecimiento.



Sobre el desempeño que tendrá la economía en el 2017, Munir Jalil, jefe de Citibank para la región Andina, sostuvo que se prevé un crecimiento en la economía colombiana del 2,6%, cifra que estará jalonada principalmente por la actividad edificadora, en donde según el experto se espera que el sector sea líder, y cierre con un crecimiento entre el 4% y 5%, seguido por los sectores manufactura y comercio, con 3%.



De otro lado, Daniel Escobar, jefe de Investigaciones Económicas de Global Securities, sostiene que no hay muchas razones para ser optimista, y que el comportamiento mostrado por la economía es bastante débil. Asegura que datos como la caída en la demanda de energía preocupan. Sostiene además que “la industria está creciendo solo por Reficar, lo demás está muy débil. El Gobierno esperaba un 7% y apenas va en un 2%”, dice. Ante el panorama actual estima que el PIB del próximo año estaría por el 2,5%.



Ese mismo pronóstico de crecimiento lo está manejando Alejandro Reyes, jefe de investigaciones de Ultraserfinco, quien sostiene que dicha proyección deberá ser revisada luego de que se conociera el desempeño de la economía en el tercer trimestre.

Gran parte de las expectativas del Ejecutivo están depositadas en el éxito de la implementación del proceso de paz, del cual ya se han hecho estudios en los que se indica que el PIB potencial podría incrementarse hasta en 1,9% adicional.

3,5 % Espera el Gobierno en 2017. Esto está previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado este año.



Sandra Forero, presidenta Ejecutiva de Camacol (gremio de los constructores) coincide con los expertos en que ese sector será un dinamizador de la economía.



Manifestó que las proyecciones que han realizado le sugieren que las edificaciones tendrán un crecimiento del 4,4% en el 2017, con lo cual seguirán jugando un rol fundamental en el desempeño de la economía nacional.



No obstante, Forero añadió que el comportamiento que presente el sector durante el año que entra dependerá en gran medida de las decisiones que se adopten con la reforma tributaria que tramita el Gobierno en el Congreso. Así mismo, sería clave el adecuado funcionamiento de los programas de Gobierno dedicados a la actividad edificadora, como lo es Mi Casa Ya.



Sin duda, como lo dijo la Presidenta de Camacol, el resultado que salga del proyecto de reforma tributaria será crucial para el desempeño de la economía en los próximos años.

No solamente por lo que advirtieron las agencias calificadoras de riesgo en torno a la posibilidad de perder el grado de inversión si no se aprueba, sino por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre un informe del Fondo Monetario Internacional en el que le manifestó que de ser aprobado el régimen fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, la economía colombiana estaría garantizando un crecimiento adicional del 0,4% de por vida, con lo cual las cuentas se estarían ajustando.