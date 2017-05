Mejoró el desempeño de la industria y el comercio en marzo

Marzo fue un mes favorable para la producción industrial y las ventas del comercio.

En cuanto al desempeño de la industria, el Dane informó que en el tercer mes del año, la producción real de la industria manufacturera registró una variación anual de 4,8%, con un aumento respecto a marzo de 2016 cuando fue 0,8%.



Para ese mes, de las 39 actividades del sector, 27 registraron variaciones positivas en su producción real.



El organismo oficial, dice en su reporte que las industrias que aportaron de forma positiva a la variación fueron coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles con una variación de 10,9%, fabricación de productos minerales no metálicos con 7,7% y elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal con 38,7%.



Por su parte, las principales variaciones negativas se registraron en elaboración de bebidas (-6,9%), elaboración de azúcar y panela (-11,4%) e industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-25,7%).



En el acumulado del primer trimestre, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 0,4%. Entre enero y marzo de 2016 la variación fue 4,8%.

A su turno, las ventas reales presentaron una variación de -0,3%, en tanto que el personal ocupado registró una variación de -0,2%. Entre enero y marzo de 2016, las variaciones fueron 5,5% y 1,5% respectivamente.



Al medir el comportamiento del sector para los doce meses se concluye que entre abril de 2016 y marzo de 2017 la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,8%, porcentaje menor frente al periodo abril 2015 - marzo 2016, cuando la variación fue 3,2%.



EL COMERCIO



En cuanto a las ventas minoristas, en marzo de este año presentó una variación de 1,9%, mientras que en marzo de 2016 fue -2,6%. De las 15 líneas de mercancía, 8 registraron variaciones positivas en sus ventas reales.



Las que registraron los mayores aportes positivos fueron la venta de electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para usos personal o doméstico con una variación de 15,6%.



Al citar analistas, el Dane dice que el buen comportamiento en la venta de estos productos se explica principalmente por mayores promociones, ampliación del área de ventas y mayores pautas publicitarias.



Otra actividad que mostró un comportamiento favorable fue el de alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas con una variación de 4,7%. También, vehículos automotores y motocicletas con 6,2%.



A su turno, dice el reporte, las variaciones negativas se registraron en combustibles para vehículos automotores (-8,8%), productos de aseo personal, cosméticos y perfumería (-3,7%), y calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero (-10,5%).



En el primer trimestre del 2017, la variación de las ventas reales fue -2,4% y la de personal ocupado 3,0%. Por su parte, en el mismo lapso del 2016 las variaciones fueron 1,6% y 2,4%, respectivamente.



Para los doce meses, entre abril 2016 y marzo 2017 la variación de las ventas reales del comercio fue 0,2% y la de personal ocupado 3,0%. Entre abril de 2015 y marzo de 2016 fue de 1,7% en las ventas reales y de 3,6% en el personal ocupado.