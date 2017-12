Meta de déficit en cuenta corriente ya se cumplió

A lo largo del 2017 el comportamiento de la cuenta corriente ha sido uno de los puntos que ha jugado a favor del Gobierno y de la junta directiva del Banco de la República. Entre enero y septiembre el déficit de esta fue del 3,71% del PIB lo que deja el indicador dentro de lo proyectado por el Ministerio de Hacienda. El dato es inferior en 1,05 puntos porcentuales al mismo periodo 2016.



Durante el periodo enero a septiembre de 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de US$8.363 millones, inferior en US$ 1.314 millones al de un año atrás.



La disminución observada como relación del PIB se originó en el crecimiento del PIB nominal en pesos (0,89 puntos porcentuales) y del efecto de la apreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares (0,16 puntos porcentuales).



De igual forma, se debe señalar que en los primeros nueve meses de este año la cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por US$373 millones, contabilizó entradas netas de capital por US$7.644 millones, inferiores en US$ 2.616 millones frente a lo reportado en igual periodo de 2016.



En términos del PIB a septiembre, las entradas de capital representaron el 3,39%, menor al 5,05% del mismo periodo del año anterior. Se estimaron errores y omisiones por US$719 millones.



LOS FACTORES DE LA MEJORÍA EN EL DÉFICIT



Por componentes de la balanza de pagos, el déficit corriente entre enero y septiembre de 2017 (US$ 8.363 millones) se explica principalmente por los resultados deficitarios del rubro de renta de los factores (US$5.391 millones) y de la balanza comercial de bienes (US$4.819 millones).



También contribuyó, aunque en menor medida, el déficit comercial de servicios (US$ 2.874 millones). Estos resultados fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes (US$ 4.721 millones).



En comparación con lo ocurrido un año antes, el déficit corriente de 2017 hasta septiembre disminuyó US$1.314 millones, explicado principalmente por la caída en el déficit comercial del rubro de bienes (US$2.691 millones) y el incremento de los ingresos por transferencias corrientes (US$ 555 millones). Este jueves la junta directiva del banco central analizará este dato junto con la inflación de noviembre (4,12%) para decidir si hace cambios en la tasa de interés de política monetaria.