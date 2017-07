México suspende importación de lácteos colombianos por fiebre aftosa

México suspendió la importación de productos lácteos de Colombia debido a la detección de focos de fiebre aftosa en ese país, informó este viernes la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).



El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) determinó "suspender el comercio de productos lácteos procesados originarios y procedentes de ese país", después de que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) retirara a Colombia el estatus de zona libre de fiebre aftosa.



En un comunicado, Sagarpa señaló que uno de los focos de esta enfermedad está en el departamento de Cundinamarca, donde se ubican seis plantas procesadoras de lácteos autorizadas para exportar sus productos a México.



No obstante, la institución precisó que durante 2016 y 2017, estas plantas "no comercializaron este tipo de insumos" a México. El organismo decidió tomar estas medidas "de acuerdo con las regulaciones nacionales e internacionales" encaminadas a prevenir plagas y enfermedades exóticas "que pudieran poner en riesgo la producción de alimentos" en el país, argumentó la Sagarpa.



La restricción concerniente a los productos lácteos se suma a otra interpuesta por Senasica el pasado 25 de junio con la que suspendió la importación de pieles crudas y tratadas de vaca, búfalo y cabra, por ser estos animales susceptibles a contraer la enfermedad.



El Gobierno colombiano informó el 24 de junio que detectó un foco de fiebre aftosa en una hacienda ganadera del departamento de Arauca (este), brote que se dispersó a otras regiones y que obligó a sacrificar cientos de reses con la esperanza de recuperar el estatus de país "libre" de esta enfermedad.