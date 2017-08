'Somos un país con cultura de exportación de excedentes', Mincomercio

Entre ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture completó siete años ligada al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Al mirar atrás, considera que logró dejar avanzados los procesos en facilitación y eliminación de barreras para exportar, así como el posicionamiento de 26 nuevos productos agrícolas en siete mercados a nivel mundial.



Sin embargo, en diálogo con Portafolio, Lacouture, que realizaría el empalme con María Lorena Gutiérrez el 20 de agosto, aseguró que Colombia es aún un país de exportación de excedentes, por lo que un parte de las empresas nacionales no tienen dentro de sus planes estratégicos vender al exterior, lo cual reduce sus posibilidades de crecer con la internacionalización.



¿Cuál es el balance de su gestión en términos de comercio e industria?



Desde esta cartera hemos aumentado el acceso a mercados por lo que en 2010 contábamos con 800 millones de consumidores a nivel mundial y hoy en día entregamos más 1.500 millones. En los últimos siete años se han concretado 13 acuerdos comerciales, lo que le da al país la oportunidad de crecer. En el último año se han profundizado acuerdos con Argentina y Brasil; mejoramos el acceso a Cuba, al triángulo norte y las condiciones con la Unión Europea. El cerdo nacional por primera vez ingresó al mercado peruano y la carne y sus derivados ya están presentes en 15 países. Además, estamos trabajando en 26 nuevos productos agrícolas; se dice que solo hemos avanzado en aguacate, pero son más como la piña, el mango, el pimentón, la sandía el melón, entre otros.



¿Qué procesos de facilitación para exportar están en marcha?



Uno de lo más importantes es el de Japón, con el que tenemos que alcanzar un buen acuerdo con grandes posibilidades para los sectores agrícola y agroindustrial nacionales. Asimismo, está la tarea de la Alianza del Pacífico junto con los miembros asociados que son Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá, con los que tenemos que profundizar las condiciones comerciales. En términos de barreras, le aseguro que es más fácil exportar que hace un año. Hemos resuelto 840 barreras, o sea 75% de las 1.200 que estaban establecidas por los empresarios. A estos los incitamos a no dejar de ingresar a la página del Ministerio para informar sobre estas. Asimismo, tenemos un nuevo Plan Vallejo con 636 partidas arancelarias nuevas. Si uno lo mira en valores puede llegar a ser US$120 millones lo que estaría generando de beneficio para los empresarios el Plan Vallejo.



Según Analdex, una de las últimas preocupaciones de las pyme es exportar, ¿por qué sucede esto?



Tenemos una cultura exportadora de excedente; Colombia no es un país exportador. Estamos en un proceso de evolución, pero básicamente la gran mayoría de las empresas, y no puedo decir que todas, porque estaría generalizando, tiene como estrategia la exportación, sin embargo gran parte vende al exterior por excedente. Esto reduce las posibilidades de crecer a través de la internacionalización.



¿Y en cuánto a turismo sigue siendo partidaria de un ministerio únicamente de este sector?



Yo lo propuse durante un foro la semana pasada, por lo que este sector ha crecido en institucionalidad y también en presupuesto. El turismo tiene unas bases sólidas a través de los impuestos a este sector. No es proponer más burocracia sino crear un solo rector. No olvidemos que este sector es el segundo reglón de exportación que genera divisas al país, con $5.688 millones en 2016 . Hemos obtenido un incremento importante de turistas que está pronto a llegar a los seis millones.



¿Se ha podido avanzar en formalización de prestadores de servicios turísticos, luego de casos como el de Guatapé cuando se hundió una embarcación?



Actualmente, hemos logrado llegar a 24.792 prestadores formalizados, asimismo, se han realizado 8.000 visitas, 590 cierres y 1.800 establecimientos investigado; hemos pedido acompañamiento a la Procuraduría para esta tarea.



¿Qué viene para usted? ¿Seguirá ligada al sector público?



Siempre me ha gustado este sector y he sido servidora pública desde hace varios años. Me gusta y quiero seguirlo haciendo, sin embargo, ahora voy a a tomarme un tiempo con mi familia.



Andrés Quintero

