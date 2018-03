El Ministerio de Comercio reglamenta el uso de Marca de la Certificación de Calidad Turística

A través de la Resolución 0280, del pasado 12 de febrero, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la reglamentación para el uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística, creada por esa cartera con el fin de promover los procesos de calidad y fortalecimiento de la industria en dicho sector.



(Lea: Las rutas turísticas que habilitó el Gobierno para recorrer el país en bicicleta)

A través de la Resolución 0280, del pasado 12 de febrero, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la reglamentación para el uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística, creada por esa cartera con el fin de promover los procesos de calidad y fortalecimiento de la industria en dicho sector.



Según la Resolución 650 del 2008, el otorgamiento de la marca venía siendo realizado por medio de entidades de certificación acreditadas ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, previa autorización del Ministerio, tal como se explica en la parte motiva de la nueva norma.



(Lea: El turismo que poco a poco se toma a Colombia)



Sin embargo, el Mincomercio anota que “esta medida no ha permitido que se lleve un control eficiente de los procesos de certificación en calidad adelantados por el sector turístico y así mismo ha limitado el derecho del uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística, porque en la actualidad existen 7 organismos de certificación acreditados para certificar en normas técnicas de la calidad turística y tan solo 5 de estos se encuentran autorizados para otorgar el uso de la Marca”.



(Lea: ‘Esperamos que Colombia entre al programa de exención de visa’)



Así las cosas, a partir de ahora ese Ministerio asumirá directamente el proceso de acreditación, y lo hará en línea con la política de reducir trámites que ha caracterizado la gestión de María Lorena Gutiérrez, titular de esa cartera. No obstante, los organismos de certificación acreditados ante el ONAC, mantienen la obligación de informar al Mincomercio sobre aquellos servicios y destinos turísticos que se certifiquen en las Normas Técnicas Sectoriales, indicando además su vigencia y el estado de dicha certificación. El informe, señala el artículo 12 de la Resolución 0280, será tramitado a través de la plataforma de certificación virtual de calidad turística del Ministerio, ubicada en la dirección www.certificacioncalidadturistica.co.



¿QUÉ DICE LA NORMA?



La Marca de Certificación de Calidad Turística, reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede ser portada por aquellos prestadores de servicios turísticos que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 0280. Como tal, la marca es propiedad exclusiva de la Nación, pero es administrada por el Ministerio, como cabeza del sector.



Según el artículo 2º de este acto, los objetivos del reglamento de uso de la marca son mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia; crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño; promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad; facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de estos servicios, y, por último, promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico.



El ministerio otorgará el derecho de uso de la marca a los servicios y destinos turísticos que se encuentren debidamente avalados por los organismos de certificación especializados en normas técnicas sectoriales.



Para el caso de los establecimientos de la industria gastronómica, la marca se otorgará únicamente a los bares y restaurantes que cuenten con Registro Nacional de Turismo activo, precisa la norma.



En su artículo 14, se establece que este otorgamiento quedará formalizado a través de la plataforma de certificación virtual de calidad turística dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe presentado por los organismos de certificación acreditados ante el ONAC.



Los usuarios perderán el derecho al uso de la marca por solicitud propia, por vencimiento del periodo para el cual les fue otorgada, cuando no realicen seguimientos a la certificación o sean sancionados por el Ninisterio o la SIC, cuando no mantengan los estándares exigidos por la Norma Técnica Sectorial en la cual se encuentren certificados, y cuando incumplan las condiciones exigidas para el uso de la marca.



En la misma Resolución 0280, el Mincomercio también expidió el manual gráfico de la marca de certificación, y en su artículo 19, dispuso que su uso en la papelería de una actividad o servicio determinado y la publicidad alusiva al mismo que se haga por parte de sus usuarios, debe ceñirse al respectivo manual gráfico, adoptándose la imagen de la Marca de Certificación de Calidad Turística definida por la norma.



Asimismo, la entidad precisó que emprenderá campañas para promover la utilización de la marca entre consumidores, prestadores de servicios turísticos y público en general.

Igualmente, aclaró que la marca no tendrá costo distinto a lo que deba pagarse al organismo de certificación que haga la verificación de la respectiva Norma Técnica Sectorial de Turismo.



Tanto el Ministerio como la SIC y el ONAC estarán facultados, cada cual desde sus ámbitos, para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la marca de certificación y deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier anomalía en su utilización.



Por último, el artículo 25 de la resolución señala que cualquier violación del reglamento de uso de la marca implicará las sanciones civiles, comerciales, penales y administrativas a que haya lugar.



Juan Martín Fierro

@jmartinfierro