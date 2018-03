Mineras ganan con el auge de carros eléctricos

Archivo particular.

La revolución de los vehículos eléctricos está llegando a la línea de resultados de una creciente lista de mineras mundiales, las cuales registran mayores ganancias gracias a la demanda en auge de materias primas utilizadas en la fabricación de baterías.



Orocobre Ltd. informó este viernes que su utilidad neta aumentó un 11 por ciento en el semestre de diciembre y pronóstico que los precios del litio ganarían alrededor de un 25 por ciento esta mitad.



El proveedor, que tiene operaciones en Argentina, se suma a mineras desde Estados Unidos a Australia como FMC Corp. o Mineral Resources Ltd. al registrar aumentos de ganancias gracias a la consolidación de los precios y a mayores volúmenes. "Todos los productores internacionales tendrán incrementos en los precios de sus contratos para las entregas de este año", dijo el máximo responsable de Orocobre, Richard Sevilla.



Las perspectivas de una subida de los precios son sólidas ya que los competidores agregan suministros de mayor coste para satisfacer la demanda en crecimiento, dijo.

Los precios del litio, un componente clave, siguen subiendo debido a la rigidez de los mercados y a que fabricantes de automóviles como Daimler AG y Ford Motor Co. tienen planes ambiciosos para expandir la producción de vehículos eléctricos.



La media de precios mundiales de carbonato de litio subió un 9 por ciento el mes pasado, según datos de Benchmark Mineral Intelligence. La industria de este mineral también está comenzando a mostrar ganancias más fuertes ya que las mineras, entre ellas Albemarle Corp. y Sociedad Química y Minera de Chile SA, intentan reforzar la producción, según Sevilla. "Todos están registrando un crecimiento de ganancias en este sector".



FMC, con sede en Filadelfia, una de las cinco mayores productoras, ha dicho este mes que los ingresos anuales del material utilizado en baterías aumentaron aproximadamente un 33 por ciento en 2017. Albemarle y SQM, primer y segundo proveedor el año pasado, tienen previsto anunciar resultados la próxima semana.



Orocobre, con sede en Brisbane, se está asociando con la unidad comercial de Toyota Group en planes para construir una planta de procesamiento en Japón, y también quiere ampliar su operación Olaroz en Argentina.



Perth Mineral Resources ha dicho que la utilidad en el primer semestre aumentó un 16 por ciento, gracias a las exportaciones de materias primas de litio. La división de litio de la compañía se convertirá en su mayor generador de efectivo en el año fiscal 2019, superando al negocio de servicios de minería, según las previsiones de Deutsche Bank AG.



La perspectiva es sólida para todo el sector de los minerales de batería, entre ellos el grafito y el cobalto, dijo el director general de recursos minerales, Chris Ellison, en una conferencia sobre resultados este mes.



El litio está bien posicionado, con una demanda en rápido aumento y una respuesta de oferta que podría ser más débil de lo previsto, dijo. "Si nos fijamos en lo que se necesita en los próximos 50 años o 60 años, y echamos un vistazo al litio conocido en el planeta, no creo que sea tanto como muchos piensan", agregó.