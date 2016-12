Ministra del Trabajo intenta salvar la concertación del salario mínimo

La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, tendrá este lunes una reunión con miembros de las centrales obreras, para seguir buscando soluciones y concertar el incremento del salario mínimo del 2017.



Aunque el encuentro se pactó desde el pasado jueves, se reconfirmó tras el anuncio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de levantarse de la mesa de concertación.



La intención del Gobierno es llegar a buen puerto con los trabajadores, antes de que la mesa se vuelva a reunir el jueves, que es hasta cuando estará vigente.



No obstante, las complicaciones llegan del exterior de la mesa.



Luis Alejandro Pedraza, presidente de la organización sindical, dijo que el incremento en el IVA, del 16 al 19 por ciento, que aprobó el Congreso la semana pasada con “consentimiento” del Gobierno no dejó margen de negociación.



“La reforma tributaria, con los temas de aumento al IVA y al precio de la gasolina, dejó sin ninguna posibilidad cualquier arreglo al salario mínimo”, aseguró el dirigente, para quien “ya no hay nada que hacer”.



Pedraza agregó que le comunicaron al Gobierno la decisión y que es definitiva, pues el aumento del tributo es irreversible en el texto final.



“Damos por rechazada la displicencia del Gobierno con la concertación, ya que nunca hablaron del incremento. A la fecha, parece que no tienen una posición definida sobre el tema”, agregó, al tiempo que dijo que Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, “no ha dicho nada diferente a sujetarse a la inflación”.



Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseveró que desde su organización no desistirán en la intención de buscar un incremento digno.



“Si deciden no concurrir más, (la CUT) lo respetamos, pero nosotros sí continuaremos en la mesa”, manifestó Gómez.



Y añadió: “Nos parece, desde la CGT, que abandonar la mesa es dejar a los trabajadores en manos de una decisión arbitraria de parte del Gobierno”.



La semana pasada, la oferta que habían presentado los empresarios subió del 6,5 al 6,7, lo que, en cifras reales significaría un ajuste de 46.193 pesos en el salario mínimo del 2017.



En el 2016 el salario mínimo es de 689.454 pesos.



La CUT aspiraba a un reajuste del 14 por ciento en el salario mínimo de los trabajadores y no cede en su aspiración.



