Pese a la asistencia hoy del ministro de Hacienda a la reunión de la mesa de Concertación Laboral, que busca un ajuste para el salario mínimo, esta no llegó a ningún acuerdo debido al inconformismo que persiste entre unos sectores de los trabajadores, por la falta de una posición oficial de Gobierno.



En la reunión del pasado lunes, los sindicatos habían solicitado la presencia del ministro Cárdenas para continuar con las negociaciones.



(Lea: Entre $ 730.000 y $ 785.000 quedaría el salario mínimo el próximo año).



Sin embargo, esta no colmó las expectativas de una parte de los trabajadores, ya que el ministro Cárdenas espera el regreso del presidente Santos de su gira por Europa para reunirse con él y presentar así una propuesta oficial.



“Estamos en proceso de unificar una posición de Gobierno. La semana entrante, ya con la presencia del presidente, vamos a proceder a la mayor brevedad a reunirnos bilateralmente con todos los sectores para buscar esa concertación que esperan todos los colombianos. El ánimo del Gobierno es concertar con empresarios y obreros esta importantísima decisión”, comentó la ministra del Trabajo Clara López, a la salida de la reunión.



Para los trabajadores, mientras el Gobierno no fije una posición, ven muy distante la posibilidad de un acuerdo.



En la reunión, que duró apenas 30 minutos, se presentaron unas consideraciones sobre el empleo y el Sena, pero no se avanzó demasiado en relación al aumento del salario mínimo.



¿QUÉ SIGUE?



Este jueves era el primer vencimiento legal para la negociación, sin embargo, en vista de que no se llegó a la concertación, las partes tienen 48 horas hábiles para presentar un informe con las salvedades a la secretaría técnica de la Comisión, según lo dispone la ley.



Ese informe sería entregado el lunes y las discusiones se reanudarán el próximo miércoles 21 de diciembre.