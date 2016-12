Basándose en los elogios recibidos por parte del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió ante los empresarios de Bogotá la propuesta de reforma tributaria que presentó el Gobierno al Congreso de la República.



Cárdenas sostuvo que a diferencia de las reformas anteriores, el proyecto no está pensado únicamente en conseguir más recursos para el Gobierno. Contempla además la simplificación del estatuto tributario, la generación de equidad y mejorar la competitividad para estimular la creación de empleo formal.



“No es posible presentar un proyecto que cumpla con los tres objetivos si no se combate la evasión, y este proyecto está orientado principalmente atacar a los evasores”, indicó el titular de la cartera financiera.



Añadió que el uso indebido de las entidades sin ánimo de lucro son una de las principales formas de evasión que se identificaron. Ante ello, se decidió que será la Dian la encargada de determinar cuáles son las Esal que cumplen con los requisitos para ser clasificadas en ese grupo de sociedades.



Del otro lado, el ministro Cárdenas aseguró que la tarifa de renta para las empresas será del 32% a partir del 2019, y no del 43% como está previsto en el régimen actual.



Sostuvo además que existirán beneficios para las empresas que se creen en las zonas del posconflicto. Estas compañías tendrán una tarifa de renta reducida durante 10 años con el propósito de incentivar nuevas empresas en las zonas que se han visto afectadas por la guerra en el país.



Así mismo, el Ministro de Hacienda defendió la iniciativa de gravar con una tarifa del 10% a las personas naturales que reciben altos dividendos. Finalmente reiteró que el monotributo será voluntario, pero permitirá simplificar el pago de los impuestos a cargo de los negocios con ingresos anuales inferiores a los $104 millones



No se contemplan las propuestas de la Comisión



La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, sostuvo que en el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda buena parte de las propuestas de una reforma estructural que surgieron de la Comisión de Expertos no se han contemplado.



Añadió, además, que lo peor que se puede hacer es continuar buscando los recursos en la actual base de contribuyentes.





Finalmente dijo que “desde el sector empresarial, venimos señalando la necesidad de una reforma que corrija inequidades y propicie condiciones de estabilidad y competencia a las empresas”.